Prodotti Dop e Igp, Rolfi: 1,5 milioni per la promozione della qualità

“Dop e Igp – ha ricordato l’assessore – sono la colonna portante dell’agroalimentare italiano. In Lombardia i 75 cibi e vini tutelati generano un valore economico di 2 miliardi di euro all’anno e danno lavoro a 10.000 operatori. Per questo è necessario proseguire nell’opera di promozione, di internazionalizzazione e di informazione”.

Il rapporto Ismea evidenzia nella top 20 delle province italianeal sesto posto (697 milioni di euro: 440 milioni per il cibo e 257 per il vino);all’undicesimo (456 milioni di euro: 438 per il cibo e 18 per il vino);al ventesimo (247 milioni: 232 per il cibo e 15 per il vino).