Sertori: programma regimazione idraulica con escavazione pietre e sabbia

Avviare concessioni per l’estrazione di materiale lungo i fiumi, a partire dall’Adda e dal Mera, per la manutenzione dei corsi d’acqua e per il programma della loro regimazione idraulica.

Questo l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori. Un atto che dà il via a un importante programma di interventi, da effettuare in tempi brevi, e che interessa le situazioni di particolare emergenza.

Programma regimazione idraulica al via da Adda e Mera

“Grazie a questa delibera – spiega Massimo Sertori – realizzeremo alcuni primi e urgenti interventi, atti ad asportare pietre, sabbia e ghiaia dagli alvei, a partire dai fiumi Adda e Mera. Nelle prossime settimane saranno espletate le gare e, quindi, a breve, partiranno i lavori”.

“Si tratta di importanti interventi di difesa del suolo – continua Sertori – che concorrono alla manutenzione e alla regimazione dei corsi d’acqua, nonché al ripristino della funzionalità idraulica. Andremo avanti con una programmazione organica. Questo attraverso l’asportazione di volumi consistenti. E avendo inoltre come obiettivo quello di mitigare il rischio idrogeologico. Nonché quello di prevenire fenomeni straordinari che possono provocare danni anche ingenti”.

Oneri per concessionario e gare

Il provvedimento renderà possibile la concessione di estrazione di materiali a titolo oneroso per il concessionario. La valutazione delle entrate sarà possibile solo dopo l’effettuazione delle gare, il cui andamento è infatti legato alle condizioni di mercato.