Sinergie tra Protezione Civile Lombardia e Dipartimento Nazionale

Visite nelle sedi italiane

L’incontro si inserisce in un ciclo di visite organizzato dal Dipartimento di Protezione civile presso le Sale Operative Regionali di tutta Italia. L’obiettivo è conoscere da vicino le strutture e l’organizzazione regionale per ottimizzare il coordinamento nazionale e migliorare l’efficacia nella gestione delle emergenze.

I punti forza della Protezione civile di Regione Lombardia

Tra i temi trattati, i punti di forza della Sala Operativa di Regione Lombardia, come l’integrazione del CFMR, che assicura un flusso informativo continuo e un’attività di allertamento operativa 24 ore su 24. È stato sottolineato come l’organizzazione del personale su turni e l’uso di strumenti tecnologici avanzati garantiscano una copertura del servizio senza interruzioni. La gestione del volontariato a livello provinciale è stata riconosciuta come un pilastro fondamentale per il supporto operativo durante le emergenze.

La comunicazione costante tra le sale

Un altro punto cruciale è emerso nell’ambito della gestione delle emergenze ambientali. In particolare, con l’importanza del monitoraggio degli eventi di minore entità che potrebbero evolvere in crisi più gravi. La comunicazione costante tra la Sala Situazione Italia (SSI) e la Sala Operativa Regionale (SOR) della Lombardia diventa essenziale per garantire la tempestività e precisione necessarie nelle fasi di emergenza.

L’importanza della collaborazione

L’incontro ha infine confermato l’importanza della collaborazione tra i vari enti coinvolti e ha evidenziato come un’integrazione ottimale dei flussi informativi e operativi possa migliorare significativamente la capacità di risposta in situazioni di emergenza, rendendo le operazioni più coordinate ed efficienti.

Assessore Romano La Russa: Regione Lombardia impegnata a migliorare la risposta alle emergenze

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa visita – ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa – che conferma il grande lavoro svolto dalla nostra Sala Operativa Regionale in termini di preparazione e prontezza operativa. La sinergia tra le istituzioni e l’efficacia dei flussi informativi rappresentano elementi chiave per garantire la sicurezza dei cittadini. Il continuo dialogo con il Dipartimento Nazionale e il supporto dei volontari ci consente di affrontare al meglio ogni sfida emergenziale. Regione Lombardia resta sempre impegnata a migliorare la propria risposta alle emergenze, lavorando in stretta collaborazione con tutti gli attori coinvolti”.