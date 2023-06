“Un ringraziamento all’intero Consiglio regionale per aver affrontato con serietà e attenzione i contenuti della proposta programmatica che caratterizzerà il percorso di questa legislatura”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così l’approvazione da parte dell’aula consigliare del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della Giunta lombarda.

Fontana: PRSS Lombardia approvato ascoltando le voci dell’aula

“Contributi importanti – ha aggiunto il governatore – da parte della maggioranza e indicazioni dall’opposizioni che ho ascoltato con interesse e che valuterò con attenzione. Regione Lombardia deve affrontare le sfide del futuro con la consapevolezza della propria forza e delle proprie potenzialità“. “Come ho detto nel mio intervento – ha concluso Fontana – abbiamo il dovere di offrire a chi lavora, a chi studia, a chi fa impresa, a chi vive in Lombardia, una visione di futuro alto e strategico. Non proponiamo un libro dei sogni, ma vogliamo affermare l’identità di una Lombardia sempre più forte e protagonista, anche a livello internazionale”.

Alparone: PRSS caratterizzato da pragmatismo lombardo

Il vicepresidente della Giunta regionale, Marco Alparone, nel suo intervento, ha quindi sottolineato come “il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile sia caratterizzato dal pragmatismo lombardo” e come “si sia partiti dalla concretezza, da dati certi, misurabili e rendicontabili, per costruire un percorso praticabile che ci consenta di raggiungere il risultato che ci siamo preposti”.

“Si tratta – ha aggiunto Alparone – di uno strumento innovativo che vuole raggiungere gli obiettivi guardando alla trasversalità delle risorse, di tutte le risorse. Una sfida che, come ha ben detto il presidente Fontana, non vuole essere il ‘libro dei sogni’, ma il ‘libro dei fatti’ che faccia il possibile per racchiudere nei successivi strumenti attuativi e programmatici tutto ciò è stato rappresentato in questo Consiglio, anche attraverso l’ascolto delle proposte delle minoranze”.

Maione: obiettivi ambientali ambiziosi

“Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile – ha detto l’assessore regionale lombardo all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – pone obiettivi ambiziosi sotto il profilo ambientale. La Lombardia darà una risposta adeguata. La Regione saprà guidare il processo di transizione ecologica di tutto il territorio”.

“Intendiamo promuovere la neutralità carbonica – ha continuato – per mitigare i cambiamenti climatici, aiutare lo sviluppo dell’economia circolare, migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni, promuovere l’educazione ambientale e la cultura della sostenibilità a tutti i livelli e sostenere il ripristino e la riqualificazione dei suoli degradati. I prossimi cinque anni saranno cruciali”.

“Per raggiungere questi obiettivi e migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi – ha concluso Maione – sarà fondamentale la collaborazione con il Governo, gli enti locali, le associazioni e il mondo produttivo. Ciò affinché la transizione ecologica si trasformi in opportunità e non in semplice imposizione ideologica. Metteremo a disposizione ingenti risorse regionali e continueremo a utilizzare al meglio fondi statali e comunitari in perfetto stile lombardo”.