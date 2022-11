Quarto Savona Quindici: l’auto della scorta di Falcone esposta in Regione

La teca contenente i resti della ‘Quarto Savona Quindici’, l’auto della scorta di Giovanni Falcone sarà esposta fino a giovedì 10 novembre, in piazza Città di Lombardia a Milano. L’iniziativa è stata promossa e presentata dalla Giunta e dal Consiglio Regionale lombardo. ‘Quarto Savona Quindici’ era il nome in codice usato per la Fiat Croma blindata. Auto che, il 23 maggio di trent’anni fa, fu colpita dalla deflagrazione di circa 500 chili di tritolo allo svincolo di Capaci dell’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo. Saltò in aria insieme alla macchina di Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo.

Alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è tenuta la cerimonia di presentazione dell’importante testimonianza. All’evento hanno partecipato anche Tina Montinaro (presidente dell’Associazione ‘Quarto Savona Quindici’ e moglie di Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Giovanni Falcone), Alessandro Fermi (presidente del Consiglio regionale della Lombardia) e Romano La Russa (assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale). Sono intervenuti anche Monica Forte (presidente della Commissione Antimafia del Consiglio regionale della Lombardia) e Luigi Piccirillo (consigliere regionale della Lombardia e promotore dell’iniziativa).

Donazione di sangue

Giovedì 10 novembre, dalle ore 8 alle 14, sarà anche possibile aderire all’iniziativa ‘Donatorinati’ della Polizia di Stato, donando il sangue sull’Autoemoteca AVIS che sarà presente in Piazza Città di Lombardia.

Presidente Fontana: continuare a combattere per la difesa dei valori della legalità

“Un momento particolarmente importante – ha commentato il presidente Fontana – che tutti insieme abbiamo voluto celebrare per rendere onore a chi ha sacrificato la propria vita. Bisogna continuare a combattere per la difesa dei valori della legalità. Abbiamo sposato con forza e determinazione questi principi e le iniziative a sostegno della lotta alla mafia”.

Tina Montinaro: far sapere ai ragazzi cos’era ieri e cos’è oggi la mafia

“Sono trascorsi 30 anni – ha detto Tina Montinaro – e i nostri ragazzi non sanno più cos’è la mafia, perché non uccide più e non fa stragi. È però importante ricordare. Ricordare sempre, perché i nostri giovani devono conoscere il passato e a loro dobbiamo far sapere cos’era ieri e cos’è oggi la mafia”.

Assessore La Russa: straordinario coraggio di Giovanni Falcone e degli uomini della Quarto Savona Quindici

“Le immagini dell’auto sono molto emozionanti – ha sottolineato l’assessore La Russa -. Dimostrano lo straordinario coraggio di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta nella lotta alla mafia. Non bisogna indietreggiare di un millimetro, questo cancro ancora non è stato estirpato, ma tutto il nostro impegno è rivolto in questa direzione. Il mio pensiero in questo momento oltre che alle vittime della strage di Capaci va anche a Paolo Borsellino e a tutti coloro che hanno perso la vita per combattere la mafia. Eroi che porteremo sempre nel cuore”.