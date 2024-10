Una delegazione guidata dal presidente dell’Agenzia di Promozione e Investimenti Argentina è stata ricevuta a Palazzo Lombardia dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.

Rapporti Regione Lombardia-Argentina

L’incontro, al quale hanno partecipato anche Assolombarda e i rappresentanti di Marca País Argentina, rappresenta un importante seguito della visita della Ministra degli Esteri argentina Diana Mondino, venuta in Italia nel giugno 2024.

Rafforzare collaborazioni economiche

Durante il colloquio, si è ribadita la volontà dell’Argentina di rafforzare le relazioni economiche con l’Europa. E di farlo, in particolare, con la Lombardia. Nonostante la complessa situazione interna, il Paese sudamericano punta a promuovere l’attrazione di investimenti in settori strategici. Tra questi l’oil & gas, l’energia e l’agroalimentare. Il tutto con l’obiettivo di stimolare l’innovazione tecnologica e il rinnovamento economico. In particolare, si è discusso di possibili collaborazioni con aziende lombarde specializzate nei settori energetico, minerario e agroalimentare.