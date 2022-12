Lombardia, la Regione premia 136 associazioni impegnate nel volontariato

Anche quest’anno Regione Lombardia , attraverso il Premio #MAISoli , giunto alla quarta edizione, ha dato merito al prezioso lavoro delle numerose Associazioni che operano nell’ambito del Sistema Sociosanitario Lombardo a supporto dei malati e delle loro famiglie.

“È un’occasione imperdibile – ha spiegato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – per ringraziare il mondo del volontariato: persone straordinarie che, quotidianamente e con costanza, dedicano parte della loro giornata e delle loro energie ad aiutare gli altri”.

Filo conduttore dell’iniziativa, la narrazione di storie significative ed emozionanti, raccontate direttamente dai protagonisti. I racconti sono stati il pretesto per accendere i riflettori su migliaia di uomini e donne, giovani e meno giovani che, come un piccolo esercito del bene, non solo durante la pandemia e la campagna vaccinale ma ogni singolo giorno dell’anno, si mettono al servizio di chi soffre, senza mai lasciare nessuno da solo.

Bertolaso: Siete una grande famiglia

"Siete una grande famiglia – ha commentato Guido Bertolaso – e per me è un grande privilegio essere qui in questa giornata. Abbiamo fatto tutti il pieno di emozioni perché al centro di questa iniziativa c'è un messaggio molto importante: che insieme si può superare meglio il dolore e la malattia. Tenere la mano ad una persona ricoverata in un reparto di oncologia, mettere un naso rosso da clown per strappare un sorriso ad un bambino o leggere un libro ad un anziano in un reparto ospedaliero, è quello che i volontari fanno ogni giorno ed è un lavoro straordinario."

Alla quarta edizione di #MAISoli hanno preso parte i rappresentanti di quasi 150 Associazioni di Volontariato a cui Regione Lombardia ha voluto donare una pergamena come riconoscimento simbolico per l’impegno e la dedizione.

Le associazioni premiate

L’elenco delle associazioni divise per provincia.

Bergamo

A.B.I.O. Treviglio

Amici Della Pediatria

Associazione Cure Palliative

Compagnia Teatrale Oida

Fondazione Grizzly Onlus

Il Sogno di Iaia

Brescia

A.B.I.O. Desenzano

A.B.I.O. Manerbio

A.I.D.O. Lonato

Alleanza per la Salute Mentale

Associazione Ambra Aps

Associazione Amici Istituto del Radio “O. Alberti”

Associazione Anteas Brescia

Croce Bianca di Brescia Sezione di Chiari

Associazione Bambino Emopatico A.B.E.

Associazione Diabetici Brescia

Avis Lonato

Associazione Diabetici Camuno-Sebina

Associazione Garda Emergenza Lonato

Cuoreamico

Associazione Maruzza Lombardia

La Zebra Onlus

TINcoraggio ODV

Valtrompiacuore

Como

A.B.I.O. Como

A.I.S.M. Como

A.Ma.Te Onlus

A.V.A.S. Como Onlus

C.I.S.O.M Como

Coordinamento Comasco per la Salute Mentale

Il Mantello Onlus

Cremona

A.C.C.D. Associazione Cremonese per la Cura Del Dolore

Amici Ospedale Oglio Po

Il Samaritano Onlus

La Tartaruga Crema Onlus

TINsieme

Uniti per la Provincia di Cremona

Lecco

Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo (Acmt)

Auser Provinciale Lecco

Lodi

Alor Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia Riabilitativa

Amici della Dialisi e della Nefrologia Nel Lodigiano

Amici di Serena

Associazione Italiana Ruem Amici

Associazione Roberto Malusardi

Auser Lodigiano

Pallium

Mantova

A.B.E.O. Associazione Bambino Emopatico Oncologico Mantova

A.I.P.A. Mantova

Centro Aiuto alla Vita Mantova

Spazio Accoglienza Sociale Odv

Milano (cm)

A.B.I.O. Melegnano

A.B.I.O. Milano

A.C.V.O. Associazione Collaboratrici Volontarie Ospedale Legnano

A.D.E.S. Associazione Diabete e Solidarietà

A.D.P.M.I. Associazione Diabetici della Provincia di Milano Onlus

A.I.S.A. Onlus Associazione Italiana per la Lotta alle Sindromi Atassiche – Sezione Lombardia

“A.P.L. Associazione Paraplegici Lombardia Onlus

A.V.O. Cinisello Balsamo

A.V.O. Milano Odv

A.V.O. Sesto San Giovanni

Alomar Odv Associazione Lombarda Malati Reumatici

Amici Hospice Malattie Infettive Sacco Volontariato” (Ahmis Odv)

Amo la Vita Onlus

Anfass

Arg Italia Onlus – Artrite Reumatuoide Giovanile

Associazione Diabetici Rhodense

Associazione Lorenzo Perrone Onlus

Avo Milano

Associazione Nutrimente

Associazione Pro Ammalati Francesco Vozza Onlus

Croce Rossa Italiana Bresso

Associazione Prometeo Odv

Associazione Salute Donna Onlus

Dottor Sorriso

Associazione Veronica Sacchi

Associazione Vittoria Onlus

Avo Associazione Volontari Milanesi Onlus

Coordinamento Promozione Solidarietà

Avo Associazione Volontari Ospedalieri Ets

Contatto per la Promozione delle Reti Sociali Naturali

Dutur Claun Vip Milano Odv

Erika – Associazione per la Lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare

Fand Associazione Italiana Diabetici

Fondazione Buzzi Onlus

Fondazione Dottor Sorriso Onlus

Gils Odv Lotta alla Sclerodermia

Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus

Ghe Sem

Fondazione G. E D. De Marchi

Fondazione Theodora Onlus

Gli Amici del Sorriso Odv

Il Sole nel Cuore

Insieme si Puo’

L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori

L.I.L.T. Provinciale Milano

N.E.O. Associazione Amici della Neonatologia Niguarda

O.B.M. Ospedale dei Bambini Milano Buzzi Onlus

Officine Buone Onlus

Progetto Oncologia Umana Onlus

Salute ma non solo San Zenone Al Lambro

Tondonasorosso

Viviamoinpositivo Italia Onlus

A.I.L. Odv

A.I.L.S. Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia Odv

A.I.M.A.C. Associazione Italiana Malati di Cancro

Agesci Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

Emergenza Sordi Aps

Monza e Brianza

A.B.I.O. Brianza

Agape Onlus

Amici di Laura

Associazione Donatella

Associazione E.M.D.R.

Avo Carate

Croce Rossa Italiana Monza

L.I.L.T. Provinciale Monza e Brianza

La Lente Onlus Cernusco Sul Naviglio

Un Respiro di Speranza Lombardia

Una Mano alla Vita

Vip Brianza

Pavia

A.M.O.S. Amici dell’oncologia di Pavia

Aiutami a Crescere Onlus

Amici delle Cure Palliative Mariuccia e Giovanni Manera Odv

Biblions

Pavia Donna Ados

Sondrio

Varese

Associazione Bianca Garavaglia

Associazione Parkinson Cassano Magnago

Avulss Busto Arsizio

Fondazione Giacomo Ascoli Onlus

I Colori del Sorriso

Il Ponte del Sorriso

Lions Club Solbiate Arno Valle Arno

Movimento e Centro Aiuto alla Vita Varese Odv

Siticibo Busto Arsizio

Varese per l’Oncologia