Beduschi: a Riccagioia ristorante stellato nella casa dell’agricoltura

Un ristorante stellato nel cuore di Riccagioia, centro d’eccellenza dell’agricoltura lombarda. Sarà Villa Naj, con lo chef Dario Fisichella, a portare nella storica tenuta di Torrazza Coste un nuovo punto di ristorazione che esalterà i migliori prodotti dell’agricoltura lombarda, declinati in chiave d’autore.

Importante scelta di ristorante stellato a Riccagioia

“La scelta di portare a Riccagioia un’eccellenza riconosciuta della ristorazione – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – è la prova della volontà di aprire la casa dell’agricoltura lombarda a un grande professionista che con estro e tecnica saprà valorizzare il meglio dei nostri prodotti”.

Un obiettivo chiaro

Secondo l’assessore Beduschi, l’obiettivo è chiaro: valorizzare un’agricoltura sempre più sostenibile, sana e capace di utilizzare il meglio dell’innovazione e della tecnologia in campo. Regione Lombardia, attraverso ERSAF e la Fondazione Riccagioia 5.0, è impegnata a rafforzare il ruolo del centro come hub strategico per l’innovazione agricola. Un modello che coniuga sperimentazione avanzata e divulgazione, puntando a coinvolgere imprese, professionisti e cittadini in un’esperienza che racconta il futuro del settore primario lombardo.

Il lavoro per il futuro della casa dell’agricoltura lombarda

“Stiamo lavorando – conclude Beduschi – affinché Riccagioia torni a essere il centro nevralgico delle sperimentazioni e dell’alta tecnologia per l’agricoltura del futuro. Un centro di ricerca e innovazione che deve essere aperto a tutti gli attori della filiera, dal campo alla tavola”.