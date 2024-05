Beppe Marotta per la carriera da dirigente e per la ‘doppia stella’ dell’Inter; l’Atalanta per la conquista dell’Uefa Europa League; il Como per la promozione in Serie A e il Mantova per quella in Serie B. E, ancora, un riconoscimento alla memoria al grandissimo Gigi Riva, originario di Leggiuno in provincia di Varese.

Premio Rosa Camuna, Marotta ma non solo

Sarà un’edizione del ‘Premio Rosa Camuna’ a fortissime tinte calcistiche quella in programma mercoledì 29 maggio, alle ore 17, a Palazzo Lombardia. Si tratta della più alta onorificenza istituita dalla Regione Lombardia attraverso la quale viene riconosciuto pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Giuseppe Romele e Paola Magoni

Sempre in ambito sportivo riceveranno il riconoscimento il campione paralimpico nello sci di fondo Giuseppe Romele e la campionessa olimpica nello slalom speciale alle Olimpiadi di Sarajevo 1984, Paola Magoni.

Gli altri riconoscimenti

Tra i premiati quest’anno, nelle altre categorie, anche Fedele Confalonieri, Dolce&Gabbana, Umberto Bossi, Alessandro Mahmoud – Mahmood e Ambra Angiolini.