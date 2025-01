Regione Lombardia porterà sempre nel cuore il ricordo di una stilista dal tratto inconfondibile e di un’imprenditrice che ha sempre avuto Varese e il suo territorio come punto di riferimento centrale”. Così il presidente Attilio Fontana che, martedì 7 gennaio, ha preso parte a Milano alle esequie di Rosita Missoni cui ha partecipato anche l’assessore regionale alla Moda e al Turismo, Barbara Mazzali.

Fontana alle esequie di Rosita Missoni

“Una grande perdita per l’intero Paese – ha aggiunto il governatore, entrando nella Basilica di Sant’Ambrogio dove era presente anche il gonfalone della Regione – perché Rosita Missoni ha sempre esaltato il valore e la forza del ‘made in Italy’ in ogni parte del mondo. E lo ha fatto senza però mai dimenticare le origini. Come testimonia infatti l’ubicazione della sede principale del gruppo a Sumirago, nonché allestendo nella frazione di Albusciago il museo aziendale molto visitato”.

Al MA*GA di Gallarate una ‘sala Missoni’

“Un territorio – conclude il presidente Attilio Fontana – che ha sempre corrisposto attenzione come testimonia, a esempio, la ‘sala Missoni’, uno dei punti di forza del museo MA*GA di Gallarate, che celebra un’impresa simbolo del Made in Lombardia, con le sue famose, e note in tutto il mondo, trame multicolori”.

@foto Ansa