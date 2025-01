Regione Lombardia e il Comune di Sabbioneta (Mantova) hanno approvato uno schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione del ‘Distretto del legno per l’alta formazione e l’accoglienza nella città patrimonio Unesco’. Lo prevede una delibera presentata dall’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, di concerto con l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

Protocollo per il Distretto del legno a Sabbioneta

“Questo Protocollo – commenta l’assessore Beduschi – rappresenta il primo passo di un impegno concreto per sostenere le filiere agricolo-produttive e per incentivare la formazione nel settore del legno, che rappresenta una risorsa strategica per la nostra regione. Attraverso questo approccio, puntiamo a generare sviluppo, creando sinergie tra innovazione, cultura e lavoro”.

Il progetto mira a valorizzare la filiera del legno, promuovendo sostenibilità, innovazione e formazione, per favorire nuove opportunità lavorative e la crescita economica locale.

Intesa di durata triennale

Il Protocollo, della durata iniziale di tre anni, si inserisce tra le priorità del futuro Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) di Mantova. L’obiettivo è consolidare l’intero ciclo produttivo, valorizzando il legname da costruzione e promuovendo la tutela di beni di interesse storico e artistico.

Attenzione a eccellenze territoriali

“Con questa iniziativa – conclude Beduschi – Regione Lombardia conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze territoriali. Sabbioneta, con la sua unicità culturale e storica, diventa il fulcro di un progetto che guarda al futuro, unendo tradizione e innovazione”.

Caruso: Distretto ha valore anche culturale

“Il Distretto del legno di Sabbioneta – dichiara l’assessore Caruso – rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare il patrimonio culturale ed economico della nostra regione. Questa tradizione secolare, profondamente radicata nel territorio, si evolve attraverso l’incontro tra sostenibilità e innovazione, dimostrando come cultura e sviluppo possano integrarsi in un percorso virtuoso”.

“Preservare e promuovere il nostro patrimonio storico – sottolinea l’assessore Caruso – è un atto di tutela. Regione Lombardia è impegnata nel supporto di iniziative che, pur guardando al futuro, mantengano vive le radici culturali e identitarie dei nostri territori”.