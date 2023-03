Sanità, presidente Fontana: Lombardia punto di riferimento internazionale

Attilio Fontana: “Il modello lombardo nella sanità funziona anche grazie alla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato che consente, da un lato la libertà di scelta ai cittadini e dall’altro il potenziamento delle risposte sanitarie, con il pubblico che governa”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, inaugurando l’Anno accademico di ‘Humanitas University’.

Lombardia centro d’Europa in ambito sanitario

“Questa università – ha proseguito Fontana – è inserita nel contesto di un ospedale di alta competenza specialistica, che si affianca ai grandi centri di ricerca, ai grandi atenei, ai grandi centri di formazione che caratterizzano la Lombardia come punto di riferimento a livello internazionale. Tutto questo grazie a un capitale umano di qualità che rende la Lombardia centro e motore d’Europa anche in ambito sanitario”.

Università aperta al mondo

“Ringrazio i ragazzi – ha detto ancora il governatore – che stanno realizzando il loro sogno mettendo in campo impegno, tenacia in un’università che si distingue per una grande apertura al mondo. Dal canto nostro proseguiamo nel lavoro iniziato che ha l’obiettivo, accanto ai centri di eccellenza, di potenziare una sanità di prossimità. Così da intercettare le necessità dei cittadini anche rispetto alle sfide che riguardano, per esempio, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie croniche”.

Humanitas University è un ateneo internazionale dedicato alle scienze della vita, con sede a Milano. Un luogo in cui istruzione e formazione sono integrate con il Centro di Ricerca Scientifica e gli Ospedali Humanitas.

L’università è entrata per la prima volta nel ranking internazionale Times Higher Education (THE). Posizionandosi tra le prime 250 università al mondo su 1799 atenei presi in analisi, è la migliore new entry. L’ateneo si è caratterizzato per un’elevata internazionalizzazione, con il 43% degli studenti stranieri per il corso internazionale di medicina e una valorizzazione dei percorsi di formazione all’estero.

Costruito nel 1996, l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas è il primo ospedale italiano ad essere certificato di qualità come Ospedale Accademico dalla Joint Commission International. È uno degli ospedali europei tecnologicamente più avanzati e riconosciuto a livello internazionale per la ricerca sulle malattie del sistema immunitario.

Uno degli asset fondamentali del Campus è il Simulation Center. Uno spazio ad alta tecnologia di oltre 2.000 mq, tra i più grandi in Europa, a disposizione di studenti, specializzandi e operatori sanitari.

doz