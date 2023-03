Sanità, sei ospedali lombardi tra i 250 migliori al mondo

Tra i migliori 250 ospedali al mondo, sei sono lombardi. Tra i primi cinque italiani, quattro sono in Lombardia. È quanto emerge dalla classifica del magazine americano Newsweek del 2023. Tra gli ospedali italiani, sul gradino più alto del podio c’è il Policlinico Universitario ‘A. Gemelli’ di Roma (38° posto), seguito dall’Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (60°), dall’ospedale San Raffaele di Milano (64°), dall’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (89°), Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia (101°). Nell’edizione 2023 dei ‘World’s best hospitals’ sono stati esaminati oltre 2.300 ospedali di 28 nazioni. Gli ospedali italiani a rientrare nella top 250 della classifica internazionale sono solo 13. In classifica anche l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (134° nel mondo e 8° in Italia) e gli Spedali Civili di Brescia (215° nel mondo e 11° in Italia).

Le caratteristiche prese in esame dalla classifica sono il livello delle cure, la qualità della ricerca e anche la capacità di attrazione per professionisti sanitari. Per la prima volta quest’anno, tra i parametri valutati per stilare la classifica, è stata presa in considerazione l’esistenza di indagini strutturate rivolte ai pazienti per verificare l’efficacia delle cure e la percezione di miglioramenti di qualità della vita.

Gli indicatori della classifica Newsweek sugli ospedali

Rispetto alle precedenti edizioni della classifica, sono rimasti invariati gli altri tre indicatori. Il parere di esperti medici e del mondo della sanità ospedaliera, i risultati delle indagini di soddisfazione sui pazienti. Il terzo indicatore è il grado di raggiungimento di standard qualitativi internazionali, quali la sicurezza del paziente, le misure igieniche e la qualità dei trattamenti.