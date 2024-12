Palestra e scuola di pugilato nei locali Aler a Sant’Angelo Lodigiano

Palestra e scuola di pugilato nei locali Aler del quartiere Pilota a Sant’Angelo Lodigiano, con l’obiettivo primario di favorire l’inclusione sociale dei giovani che vivono nelle case popolari.

Il progetto, denominato ‘Uscire dall’angolo’, è stato presentato lunedì 16 dicembre dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, e dal presidente di Aler Pavia Lodi, Monica Guarischi, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede lodigiana di Aler.

L’iniziativa

Le attività di boxe e preparazione atletica troveranno spazio nei locali ‘commerciali’ riqualificati al piano terra dell’edificio Aler di via Da Vinci, offrendo un nuovo luogo di aggregazione al quartiere. Si tratta di un vero e proprio progetto educativo e sociale rivolto in particolare agli adolescenti, con il coinvolgimento di un’equipe che include tecnici della Federazione Pugilistica Italiana, laureati in scienze motorie, una sociologa, nutrizionisti e allenatori giovanili, tutti operanti nel settore da anni e con esperienze specifiche anche in contesti di fragilità sociale.

Assessore Franco: destinazione sociale del patrimonio edilizio pubblico

“Ho chiesto alle Aler di prevedere iniziative mirate alla dimensione sociale – ha detto l’assessore Franco – e il progetto ‘Uscire dall’angolo’ va esattamente in questa direzione, puntando sullo sport come strumento essenziale per prevenire il disagio giovanile e offrire momenti di condivisione ai ragazzi, che potranno così dedicarsi a un’attività salutare, fondamentale nel percorso di crescita. La boxe, come altre discipline sportive, insegna l’importanza del rispetto delle regole. Anche attraverso questo intervento ampliamo la concezione di patrimonio edilizio pubblico, destinando locali a iniziative meritevoli che abbiano una valenza socio-educativa”.

Interventi per migliorare la qualità della vita nei quartieri

“Come Regione – ha proseguito Franco – lavoriamo a tutto campo con l’obiettivo di determinare benefici tangibili per gli inquilini delle case Aler e per tutta la comunità: accanto agli investimenti per la riqualificazione edilizia, supportiamo interventi come questo in grado di migliorare la qualità della vita nei quartieri popolari prestando grande attenzione alle dinamiche sociali. La ‘Missione Lombardia’, il piano regionale per le politiche sulla casa, affronta ogni aspetto della realtà dell’abitare: un impegno a 360 gradi che prosegue con la massima convinzione”.

“Questa iniziativa – ha aggiunto Guarischi – non è semplicemente un potenziamento delle strutture sportive locali, ma vuole offrire ai giovani l’opportunità di coltivare la propria autostima e di costruire relazioni positive, aiutandoli così a evitare situazioni di emarginazione sociale e a prevenire il rischio di intraprendere percorsi di vita sbagliati”.