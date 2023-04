Scali ferroviari, Terzi: occorre realizzare un secondo ‘nodo’ su Milano

“La riqualificazione degli ex scali ferroviari di Milano deve essere l’occasione per realizzare un secondo nodo ferroviario milanese, potenziando l’attuale infrastruttura che risulta deficitaria per le necessità della Lombardia”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, intervenendo al roadshow ‘Dagli Scali, la nuova città. Sei anni dopo’ che si è tenuto questa mattina a Milano, allo scalo Farini.

Scali ferroviari Milano: la condivisione con Rfi

“Occorre uno scatto in avanti – ha proseguito Terzi – e pensare a un’evoluzione del nodo di Milano. Il sistema ferroviario regionale è arrivato alla saturazione. Abbiamo condiviso con il ministero la necessità di intervenire quanto prima, iniziando a pensare alle varie soluzioni, che sia l’introduzione di un nuovo passante o interventi infrastrutturali. Con Rfi abbiamo condiviso l’urgenza di questa tematica: stabiliremo cosa fare, capiremo quanti soldi ci vogliono e poi ci metteremo al lavoro”.

doz