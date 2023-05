L’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, ha inaugurato le attività didattiche 2023/2024 del Corso di Laurea in Scienze infermieristiche dell’Università degli Studi di Brescia con sede a Esine – Darfo (ASST Valcamonica). Un corso che, ad oggi, assicura di trovare lavoro entro un anno al 92,6% dei laureati.

“Gli infermieri sono il pilastro fondamentale per rafforzare la sanità del territorio – ha detto Fermi – che è una delle priorità di questa Giunta. Il nostro Paese ha un alto disallineamento tra quanto richiede il mercato del lavoro e quanto offre il mondo della scuola. Questo disallineamento non ha un solo responsabile, ma ha radici più profonde che vanno dall’ambito culturale, sociale e ovviamente di orientamento. Ora è necessario colmare questo gap. Creare corsi che siano utili al mercato del lavoro va proprio in questa direzione”.

Infermieri Pilastro Fondamentale Sanità Del Territorio

“Sono quindi contento – ha aggiunto – di essere qui a inaugurare le attività didattiche di questo corso dedicato alle scienze infermieristiche, perché in questo campo abbiamo molto bisogno. In Lombardia siamo i migliori in campo sanitario ospedaliero, ma abbiamo necessità di rafforzare la sanità del territorio, Ringrazio quindi i ragazzi per questa scelta sapendo che ci saranno grandi prospettive per loro”.