Sport. ‘Scuola Attiva Kids’, progetto attività’ fisica già dalla primaria

Per il secondo anno, Regione Lombardia partecipa al progetto nazionale ‘Scuola Attiva Kids’ per avvicinare allo sport gli alunni della scuola primaria. Il progetto è rivolto a tutte le classi delle primarie statali e paritarie e realizzato in collaborazione con Sport e Salute, con le Federazioni Sportive e con il Comitato Italiano Paralímpico, oltre che con Anci Lombardia, e i ministeri dell’Istruzione e dello Sport. L’obiettivo è diversificare l’orientamento motorio, proporlo fin dalla tenera età e promuovere gli stili di vita sana e la cultura sportiva.

“La salute e lo sport sono essenziali per il benessere dei nostri ragazzi, soprattutto nel contesto scolastico – ha dichiarato Simona Tironi, assessore regionale a Istruzione, Formazione e Lavoro -. Con il progetto ‘Scuola Attiva Kids per la Lombardia’ stiamo lavorando per implementare attività motorie e orientamento sportivo nelle scuole primarie e dell’infanzia. Promuovere uno stile di vita attivo fin dalla giovane età è fondamentale. E’ uno dei punti chiave del nostro lavoro. Ci impegniamo a garantire che ogni bambino possa avvicinarsi allo sport come parte della propria formazione educativa e culturale. Un esempio concreto è la nostra ultima iniziativa che introduce la disciplina dello studente-atleta di alto livello nel sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale (IeFP).

Da Regione oltre un milione di euro per sostenere ‘Scuola Attiva Kids’

“Regione Lombardia sostiene questa edizione con 1.048.000 euro, in continuità con l’iniziativa nazionale. Estendendola anche agli alunni del primo anno delle primarie, oltre a chi frequenta le scuole dell’infanzia. Tutto grazie a un progetto pilota che comprende 120 sezioni – ha ricordato Federica Picchi, sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e Giovani -. La prima si è svolta nell’anno scolastico 2023-24″.

L’educazione sportiva è fondamentale

“L’educazione sportiva – ha ribadito Picchi – è fondamentale per la crescita dei giovani. L’attività praticata fin da piccoli, l’ausilio di insegnanti tutor, sono tutti elementi che contribuiscono a favorire una maggior concentrazione nello studio. Permettono, inoltre, di sviluppare semi di stili di vita sani in ogni bambino nella sua fase di crescita e maturazione”.

Già coinvolte 986 classi

Nella prima edizione ‘Scuola Attiva Kids’ ha coinvolto 986 classi prime (circa 20.000 alunni) e circa 5.000 partecipanti (tra alunni e insegnanti) all’evento finale, la ‘Festa diffusa dello sport a scuola’, che si è svolta nel mese di maggio 2023 a Brescia, Lecco, Mantova, Varese e Milano.