‘Nameless festival’ colora di musica il territorio Lecchese

A 12 anni dalla sua nascita, ‘Nameless festival’ continua a rinnovarsi: un evento trasversale, capace di offrire una varietà musicale senza eguali, che spazia dall’elettronica al rap, dal pop alla latin music, accogliendo i gusti di ogni tipologia di pubblico e permettendo di scoprire nuovi artisti.

L’edizione 2025, in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2025 tra i Comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (Lecco) è stata presentata a Palazzo Lombardia alla presenza dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, e del sottosegretario alla Presidenza con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.

Festival di grande impatto

“I ‘Grandi Eventi’ rappresentano un formidabile strumento di valorizzazione e promozione turistica anche per le piccole comunità locali – commenta l’assessore Mazzali – e ‘Nameless’ di Annone Brianza ne è un esempio virtuoso. Dimostra che non sono soltanto le grandi città a poter ospitare manifestazioni di rilievo. Anche i piccoli Comuni lombardi possono diventare il palcoscenico di festival di grande impatto. La partecipazione di artisti di fama internazionale e l’attrazione di migliaia di giovani, confermano il successo dell’iniziativa. Questa, non solo porta benefici agli artisti e al festival stesso, ma valorizza l’intero territorio della Regione Lombardia. La nostra regione sempre più riconosciuta come culla di grandi eventi che favoriscono lo sviluppo locale e l’attrattività territoriale“.

“Grazie a manifestazioni come il ‘Nameless’ – prosegue – piccoli centri come Annone Brianza hanno acquisito una visibilità prima impensabile. Sono diventati un punto di riferimento per la musica elettronica e hip hop a livello nazionale e internazionale. Ciò dimostra come la capacità di organizzare e ospitare eventi di rilievo possa portare notorietà e benefici economici anche alle realtà più piccole”.

Molte novità per l’edizione 2025

Tante le novità dell’edizione 2025, che verranno svelate nei prossimi mesi. Tra queste, shuttle e navette gratuite dalle aree limitrofe che consentiranno al pubblico di raggiungere l’area del Festival in totale tranquillità e sicurezza. In questo modo si contribuirà a ridurre la circolazione di autoveicoli e, conseguentemente, l’emissione di CO2. Un accorgimento che si affianca a quelli già messi in atto nell’ultima edizione e riconfermati per la prossima. Come l’eliminazione del sistema dei token per consentire l’acquisto di prodotti e servizi in modo più facile e veloce. Ma anche distribuzione gratuita di acqua attraverso apposite postazioni. Nonché accesso gratuito alle aree parcheggio, ridisegnate al fine di migliorare la raggiungibilità dell’evento.

Un evento di grande qualità

“Regione Lombardia – ha evidenziato il sottosegretario Piazza – è ancora una volta a fianco di Nameless che rappresenta per la provincia di Lecco una vetrina di portata internazionale che richiama moltissimi giovani e al quale collaborano tantissime persone. Coinvolge anche i nostri enti locali e le Forze dell’ordine. Non possiamo dimenticare i riflessi positivi e l’indotto che questo evento lascia sul nostro territorio a testimonianza di come eventi di grande qualità possano essere realizzati anche al di fuori dei grandi centri urbani e siano grandi catalizzatori di attenzione e luoghi di divertimento”.

“Siamo felici e orgogliosi di aver presentato Nameless 2025 a Palazzo Lombardia ancora una volta – chiosa Alberto Fumagalli, CEO & Founder – in quanto crediamo che il lavoro che svolgiamo sia funzionale allo sviluppo di un territorio bellissimo. La prossima edizione del festival nasce su ciò che abbiamo costruito e raggiunto nel 2024 e il nostro obiettivo continua a essere quello di voler creare un evento piacevole da vivere in ogni suo aspetto”.