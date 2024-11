Ecco il ‘Sicilia Express’ che collega il nord al sud fa tappa a Milano

“Un ponte tra Nord e Sud, un collegamento ferroviario che avvicina la Lombardia alla Sicilia nei periodi festivi”. Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, è intervenuto alla presentazione del nuovo servizio ferroviario ‘Sicilia Express’ di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) e Regione Siciliana che unisce in treno le città del Nord e Centro Italia con la Sicilia. All’evento hanno partecipato anche l’amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa, l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana Alessandro Aricò, l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi.

“Un treno che dimostra – ha proseguito Lucente – come il trasporto su ferro non sia solo un mezzo per raggiungere una destinazione ma anche e soprattutto un veicolo di socializzazione. Il ‘Sicilia Express’ rappresenta un simbolo di unità e mobilità sostenibile che percorre tutto il nostro Paese. Nella nostra regione da anni abbiamo treni storici che attirano migliaia di viaggiatori per scoprire le nostre località in maniera diversa, grazie ad un’esperienza dall’alto valore attrattivo, storico e culturale. Ancora una volta il treno unisce l’Italia”.

Assessore Terzi: con ‘Sicilia Express’ ampliata offerta per chi vive al nord

“Con il nuovo ‘Sicilia Express’ – ha dichiarato l’assessore Terzi – nato in collaborazione con l’Assessorato Regionale dell’Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, si amplia l’offerta, a prezzi accessibili, per chi abita nel Nord Italia e vuole raggiungere la propria terra durante le festività natalizie. Il treno di FS Treni Turistici Italiani è il segno che Fondazione Fs sta perseguendo ancora una volta i binari giusti, promuovendo il viaggio in treno, per vivere un’esperienza senza tempo”.

Sicilia Express attivo dal 21 dicembre al 5 gennaio

Il ‘Sicilia Express’ nasce con l’obiettivo di offrire un nuovo modo di viaggiare che coniuga il turismo lento, sostenibile, alla bellezza del viaggio in treno. Il collegamento sarà disponibile il 21 dicembre e il 5 gennaio. I treni avranno prezzi competitivi a fronte di livelli di servizio che vanno dalle carrozze letto alle cuccette, fino agli scompartimenti con sei posti a sedere. Il Sicilia Express avrà a disposizione due carrozze ristorante dove saranno serviti, durante tutto il viaggio, prodotti tipici della tradizione enogastronomica siciliana. Sarà possibile imbarcare anche gli animali domestici.

Il treno viaggerà il 21 dicembre con partenza da Torino Porta Nuova alle ore 15:05, tappa a Milano Porta Garibaldi (17:03) e arrivo a Messina alle ore 9:45. Una volta giunto dall’altra parte dello Stretto il convoglio, diviso in due sezioni, prevederà un viaggio verso Palermo (13:35) e uno in direzione Siracusa (13:15).

Il ritorno sarà il 5 gennaio 2025 con partenza da Messina alle ore 18:50, tappa a Milano Porta Garibaldi e arrivo a Torino porta Nuova alle ore 12:50 del giorno successivo.

I biglietti per viaggiare a bordo del Sicilia Express saranno acquistabili dal 3 dicembre sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, App, biglietterie di stazione e Self-Service.