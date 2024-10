È positivo bilancio del ritorno di Regione Lombardia a Smau 2024, la fiera dell’Innovazione, allestita a FieraMilanoCity.

Diversi, infatti, gli incontri che hanno avuto buon esito. Tra questi, la conoscenza di 20 aziende innovative presenti in Fiera grazie a Regione Lombardia e il Tavolo di lavoro su ‘Intelligenza Artificiale: esperienze in corso e prospettive future’. Da ricordare anche la premiazione di alcune aziende lombarde che hanno ricevuto il Premio Innovazione Smau.

Start up Safari

Allo Startup Safari l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi ha conosciuto venti realtà innovative con soluzioni in ambito di AI.

A Smau 2024 le aziende innovative

“Sono rimasto molto colpito – ha detto Fermi – da quello che mi hanno presentato. Ognuna di queste aziende ha infatti sfruttato questa nuova tecnologia in un ambito ben specifico, portando soluzioni innovative interessanti. Sono inoltre riuscite a mettere in evidenza ancora una volta che la Lombardia è leader in ambito di ricerca, innovazione e sviluppo”.

Parole chiave: competenze e dati

Al Tavolo di lavoro, invece, venti responsabili Innovazione di grandi aziende hanno presentato all’assessore Fermi come usano l’Intelligenza Artificiale. In particolare hanno evidenziato in che modo Regione Lombardia potrebbe aiutare a facilitare i processi di business.

“Le due parole chiave di questo incontro – ha chiosato l’assessore – sono state ‘competenze’ e ‘dati’. È infatti in questi due ambiti che l’ente pubblico deve dare il suo contributo”.

“È stata una giornata – ha concluso l’assessore – molto interessante e ricca di spunti. Sono convinto che eventi come questo siano fondamentali per creare relazioni che aiutino a crescere. Regione Lombardia in questo processo non può certo stare alla finestra”.