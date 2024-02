Il Palazzetto dello Sport E-Work Arena a Busto Arsizio ospiterà, dal 3 all’11 marzo, il Torneo mondiale preolimpico di Pugilato ‘Boxing Road to Paris’. L’evento, promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana con il patrocinio di Regione Lombardia, è stato presentato alla presenza del sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni.

Il patrocinio di Regione Lombardia

“Credendo in questo importante evento – ha spiegato Magoni – Regione Lombardia testimonia proprio la sua vicinanza alla Federazione Pugilistica Italiana. Siamo consapevoli infatti della grande tradizione italiana nel pugilato. Così come dei tanti campioni che ci ha regalato. In questo percorso è dunque fondamentale stare accanto al movimento. Come pure promuovere iniziative che possano rilanciare sempre di più questa bellissima arte”.

Boxing to Paris

Il torneo ‘Boxing to Paris’ è il primo evento mondiale di qualificazione che assegnerà 49 pass olimpici ai migliori atleti del panorama internazionale; 21 per le categorie femminili e 28 per quelle maschili.

15.000 presenze attese, 632 atleti e 114 squadre

Un evento importante, dunque, riassunto in questi numeri: 15.000 presenze attese; 632 atleti di cui 399 maschi e 233 femmine; 114 Squadre (112 NOC, National Olympics Committees + squadra di rifugiati di boxe + atleti neutrali individuali); 600 Ufficiali delle squadre; 80 Staff PBU (Pugilato Busto Arsizio) e FPI (Federazione Pugilistica Italiana); 180 volontari; 40 arbitri e giudici.

Boxe disciplina ideale per i giovani

“Sono certa – ha aggiunto Magoni – che la boxe possa aiutare i nostri giovani ad incanalare le loro energie positivamente. Anche, dando loro regole e un percorso di maturazione. Complimenti alla Federazione, al comitato regionale e all’amministrazione comunale di Busto Arsizio per aver voluto ospitare questo incredibile evento, che ci auguriamo possa dare ai nostri atleti il pass per accedere alle prossime olimpiadi“.