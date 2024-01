Sport, Magoni: dal 7 febbraio confronto con il territorio su nostra legge

Un confronto aperto sul territorio per approfondire le molteplici opportunità che offre la Legge regionale sullo sport. Lo annuncia il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, che, a partire dal 7 febbraio, effettuerà un ‘tour’ in tutte le province lombarde.

“Il 2023 – ricorda Magoni – è stato un anno importante di cambiamento per lo sport e la sua struttura normativa nazionale. I valori positivi della pratica sportiva sono stati riconosciuti all’articolo 33 della Costituzione Italiana, evidenziando il beneficio psicofisico per chi la pratica. In tal senso, le istituzioni, ognuna per sua competenza, sono chiamate a valutare, aggiornare e migliorare, ove possibile, il tessuto normativo dello sport. Da qui nasce la mia volontà di ascolto e confronto”.

“Gli incontri – prosegue il sottosegretario – serviranno ad acquisire ogni elemento utile, per far in modo che le nuove linee guida siano il più possibile partecipate e siano espressione delle volontà del territorio. Il mio obiettivo è quello di raccogliere istanze da sottoporre al Ministero dello Sport e aggiornare la legislazione regionale di settore. È fondamentale recepire le necessità, ascoltando il territorio e tutti i soggetti che ogni giorno ci vivono e lavorano”.

Legge sport occasione di confronto sul territorio, le tappe

La prima tappa sarà mercoledì 7 febbraio a Varese (Sala Immersiva della Camera di Commercio, piazza Monte Grappa 5, alle ore 18). A seguire: