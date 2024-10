Con ‘StartCup’ la Lombardia si conferma la ‘casa delle idee innovative’

StartCup Lombardia, la competizione per startup sostenuta dalla Regione, dal 2016 ha contribuito alla nascita di 41 nuove imprese che hanno generato innovazione, nuovi posti di lavoro e indotto. Le startup, a fronte di uno stanziamento regionale complessivo di 1,1 milioni di euro, hanno raccolto negli anni 26 milioni di euro di investimenti in ‘equity’ e 10 milioni di euro di altri finanziamenti a fondo perduto, fatturando 4,3 milioni.

Assessore Guidesi: effetto moltiplicatore per gli investimenti

“Il concorso – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi – produce un effetto moltiplicatore per gli investimenti privati, creando un valore aggiunto per la nostra economia. La Lombardia si conferma la ‘casa delle idee’, il luogo dove le nuove generazioni di imprenditori e innovatori possono concretizzare i propri progetti”.

La sinergia con le università lombarde

StartCup Lombardia, dunque, come ricetta vincente riproposta anche in questo 2024 grazie alla collaborazione tra la Regione, le università e gli incubatori universitari lombardi e Musa (Multilayered Urban Sustainability Action), con il coordinamento di PoliHub del Politecnico di Milano. Mercoledì 23 ottobre, a Palazzo Lombardia, si è svolta l’ultima fase dell’evento con la valutazione, da parte di un comitato composto da rappresentanti del ‘venture capital’, delle proposte messe in campo dalle 12 startup finaliste a fronte di una partecipazione complessiva di 114 neoimprese.

Le startup premiate

Ai progetti Leximore, BioFashionTech, Insight e Efeso, vincitori delle quattro categorie – ICT & Services, CleanTech & Energy, Life Sciences & MedTech e Industrial Technologies, va un contributo economico di 25.000 euro ciascuno per supportarne lo sviluppo, garantendo loro, inoltre, l’accesso al Premio Nazionale per l’Innovazione in programma a Roma nel mese di dicembre. Assegnati anche il Premio speciale Social Impact a SoBu e il Premio speciale Sostenibilità a Smush Materials che prevedono un contributo di 25.000 euro ciascuno, e la menzione speciale PNI a Glutensens quale startup con una squadra a maggioranza femminile che consentirà loro di partecipare al Premio Nazionale dell’Innovazione.

La strategia della Regione

StartCup Lombardia fa parte di una strategia più ampia messa in atto dalla Regione per supportare le nuove realtà imprenditoriali innovative. Il prossimo 29 ottobre, per esempio, sempre a Palazzo Lombardia andrà in scena ‘FutureMatch – Connect Today, Create Tomorrow’, un nuovo format creato per favorire il contatto diretto tra startup e soggetti disposti a investire. Inoltre al Mind – Milano Innovation District è attivo l’acceleratore di imprese ‘Berkeley SkyDeck Europe – Milano’ per accompagnare la crescita dei nuovi progetti e garantire anche il collegamento con operatori finanziari qualificati.

Il modello lombardo

La sfida è rafforzare il tessuto economico della Lombardia, la sua vocazione internazionale e la sua capacità di attrarre competenze e nuovi investimenti. Il modello promosso dall’assessore Guidesi si basa sul buon funzionamento dell’ecosistema lombardo, ovvero una sinergia concreta tra istituzioni – con a capo la Regione – università, enti e associazioni di categoria per agevolare il talento degli imprenditori e la professionalità dei lavoratori.

La crescita sostenibile

“Iniziative come StartCup Lombardia, rappresentano un punto di incontro fondamentale tra ricerca accademica e imprenditoria – ha commentato Giovanna Iannantuoni, presidente di Musa – L’obiettivo di Musa è proprio questo: promuovere un ecosistema innovativo in grado di favorire lo sviluppo di progetti ad alto impatto tecnologico e sociale, contribuendo a rafforzare il dialogo tra settore pubblico, privato e mondo universitario. Crediamo fermamente che tali sinergie siano essenziali per affrontare le sfide del futuro, in un’ottica di crescita sostenibile e inclusiva”.