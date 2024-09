Stati generali Space Economy, Lombardia pronta per le sfide aerospaziali

“Gli Stati Generali della Space Economy sono un’occasione per fare il punto della situazione e riflettere sulle sfide future che riguardano l’aerospazio. Il settore aerospaziale è infatti strategico per la Lombardia e per l’Italia intera. Saranno, inoltre, di ulteriore stimolo per tutto il comparto in vista della 75^ edizione del Congresso astronautico internazionale (Iac). L’appuntamento è a Milano, dal 14 al 18 ottobre, con tutta la comunità spaziale internazionale”.

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo all’apertura dei lavori della prima edizione degli Stati Generali della Space Economy, questa mattina al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dell’onorevole Andrea Mascaretti presidente dell’Intergruppo parlamentare Space Economy.

Stati generali Space Economy , a Milano il 75* Congresso astronautico internazionale

L’appuntamento, promosso dall’Ipse (Intergruppo parlamentare per la Space Economy), è dedicato a valorizzare la filiera nazionale dello spazio e a contribuire alla crescita del comparto. In particolare, gli Stati Generali si propongono come un’occasione di confronto tra l’Intergruppo parlamentare per la Space Economy, il Governo, l’industria spaziale italiana, le Istituzioni nazionali e locali, il mondo dell’economia, quello dell’alta formazione e della ricerca, e i principali stakeholder. Tutto ciò per affrontare in maniera sempre più sinergica le sfide globali e le opportunità della new Space Economy, comprese le prossime scadenze in ambito europeo.

“Scienziati, ricercatori, società civile, politici, rappresentanti del mondo del lavoro e dell’industria, studenti e giovani professionisti provenienti da tutto il mondo – ha continuato il presidente – si ritroveranno per ragionare sullo sviluppo sostenibile di un comparto che ha importanti ricadute sui sistemi economici e sociali delle nazioni, nonché sulle relazioni internazionali, sul dialogo e sulla cooperazione fra i popoli”.

Il settore aerospaziale lombardo

“Il settore aerospaziale lombardo – ha ricordato Fontana – vanta un fatturato di 6,3 miliardi e circa 1 miliardo all’anno di esportazioni (1/4 dell’export italiano). La Lombardia ospita oltre 200 aziende attive nel settore, che impiegano più di 21 mila persone altamente specializzate. È inoltre al primo posto in Italia per numero di imprese produttrici di aerei e veicoli spaziali (20,5% del totale nazionale)”.

Il governatore ha infine evidenziato la rilevanza della presenza sul territorio lombardo dell’azienda Leonardo “che – ha sottolineato – con sedi nelle province di Varese, Milano e Brescia, alimenta un indotto locale formato da più di 1.300 fornitori, generando un’occupazione altamente qualificata per oltre 30.000 addetti nell’ecosistema locale”.

Settore strategico per l’Italia

“Abbiamo messo in campo – ha sottolineato il ministro Urso – 7,2 miliardi, tra progetti dell’agenzia spaziale europea e dell’agenzia spaziale italiana. Fondi importanti per far diventare il nostro Paese leader nella Space Economy. L’aerospazio è infatti uno dei settori del futuro per il made in Italy”.

“In Parlamento – ha concluso l’onorevole Mascaretti – abbiamo fondato l’intergruppo per la Space Economy cui fanno parte 39 tra deputati e senatori. Obiettivo, sostenere questo importante settore dell’economia che riteniamo strategico per il futuro del nostro Paese”.