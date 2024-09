Montagna, Sertori: 18,9 milioni a 8 Strategie per sviluppo Valli Prealpine

La Giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, ha approvato un ulteriore incremento della dotazione finanziaria della manifestazione d’interessi per la selezione delle nuove Strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine.

Prima graduatoria a dicembre 2022

A fine dicembre 2022 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse a valere sull’’Avviso di manifestazione d’interessi per la selezione di nuove strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine)‘, per un totale di 18 domande. In quest’occasione assegnati 14.268.000 euro messi a disposizione della dotazione. Finanziando così le prime sei Strategie ammesse.

Incrementi dotazione

Successivamente, con le deliberazioni 3 aprile 2023 e 16 ottobre 2023 si è provveduto a incrementare la dotazione finanziaria di altri 11 milioni. Ciò al fine di finanziare ulteriori 4 Strategie.

Fondi per garantire tutte le domande ammesse

“Con questo nuovo atto – spiega l’assessore Massimo Sertori – abbiamo quindi incrementato ulteriormente la dotazione economica di questa manifestazione d’interessi che è finalizzata allo sviluppo delle Valli Prealpine. E tutto ciò allo scopo di esaurire la disponibilità finanziaria necessaria alla copertura dei benefici economici corrispondenti alle domande ammesse e garantire quindi la piena attuazione di ulteriori otto Strategie presentate dal territorio lombardo”.

Impegno massimo per la montagna

“L’impegno da parte mia e dell’assessorato – conclude Sertori – è massimo nel voler migliorare e potenziare i servizi in tutti i territori montani della Lombardia. E questo nuovo finanziamento ne infatti è la dimostrazione. Supportare lo sviluppo dei territori montani, spesso periferici,

consente di conservare la forza lavoro e contrastare isolamento e spopolamento”.

Le 8 nuove Strategie sviluppo Valli Prealpine finanziate

Le Strategie finanziate dalla Regione Lombardia sono le seguenti: