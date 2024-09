“Questa ‘prima’ a Cremona, in Lombardia, del Mondiale Superbike ci rende orgogliosi, siamo molto contenti per questo grande weekend di sport e motori, nel quale hanno trionfato anche i nostri colori”. Così Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, commenta positivamente l’atteso ritorno in terra lombarda del Campionato del mondo SBK, con il gran Premio che si è tenuto nel weekend dal 20 al 22 settembre .

Il Cremona Circuit di San Martino del Lago ha dimostrato di avere le carte in regola per ospitare la massima categoria delle moto derivate dalla serie. La risposta degli appassionati non è mancata. “La città si è preparata per avere una ricezione di pubblico molto alta – ha aggiunto Picchi -. La formula della Superbike rende i piloti accessibili agli appassionati, le famiglie riescono a incontrare da vicino i loro beniamini. Un contatto con i campioni più significativo che in altri eventi motociclistici particolarmente apprezzato. Speriamo che Il weekend appena trascorso sia il primo di tanti appuntamenti con la SBK sulla pista cremonese. Un ritorno coi fiocchi, dopo 11 anni di assenza di queste gare dalla Lombardia”.

Regione a fianco di chi lavora per progetto SBK nella nostra regione

“Noi – ha concluso il sottosegretario – ci saremo a fianco di chi lavorerà per sviluppare ancora di più questo evento iridato. Ai cinque anni previsti speriamo se ne aggiungano altrettanti. Anche questo importante evento contribuisce a far conoscere ancora di più il territorio cremonese e sarà sicuramente un volano per il turismo in Lombardia”.