Area metropolitana, Foroni: sviluppo Milano in più direzioni, oltre area B

Milano è una realtà unica sia a livello lombardo che a livello italiano. Come area metropolitana è difficilmente assimilabile ad altre in Italia. È un qualcosa di unico a livello italiano che la pone in un orizzonte internazionale. Deve prevedere una visione policentrica dal nostro punto di vista in più direzioni, non può fermarsi alla cosiddetta Investire in Milano. Il grande sviluppo del capoluogo lombardo‘. è una realtà unica sia a livello lombardo che a livello italiano. Comeè difficilmente assimilabile ad altre in Italia. È un qualcosa di unico a livello italiano che la pone in un orizzonte internazionale. Deve prevedere una visione policentrica dal nostro punto di vista in più direzioni, non può fermarsi alla cosiddetta area B , ma deve ampliarsi anche alle periferie”. Così Pietro Foroni , assessore al Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia , nel corso dell’evento digitale del Sole 24 Ore ‘.

Area metropolitana, Milano sia attrattiva anche per periferie

“Milano nella visione urbanistica – ha aggiunto l’assessore – deve essere attrattiva anche per le periferie. Non possiamo pensare ad una visione completamente staccata da tutto il territorio regionale. Il rischio è che Milano si chiuda in se stessa e questo dobbiamo assolutamente evitarlo”.