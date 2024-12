‘Passare dal dire al fare’. Questo lo slogan che riassume i temi chiave emersi dal convegno ‘Verso un patto per lo sviluppo sostenibile della Lombardia orientale’, svoltosi a Leno (BS). L’incontro ha evidenziato la necessità di mettere in atto azioni concrete per sviluppare il tema della sostenibilità ambientale della Bassa Bresciana, di Cremona e di Mantova.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito dell’’Hub della Conoscenza‘, progetto nato dalla sinergia tra Cassa Padana BCC, Politecnico di Milano, in collaborazione con la sua Fondazione, Istituto Capirola di Leno, Associazione Comuni Bresciani, Provincia di Brescia e Regione Lombardia. Questo momento di confronto è stato l’inizio di un percorso che punta alla costruzione di una visione condivisa. Obiettivo è identificare le caratteristiche sostenibili del territorio e delineare i risultati da raggiungere.

Maione: giovani protagonisti di sviluppo sostenibile della Lombardia orientale

L’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione ha espresso soddisfazione nel vedere l’alta partecipazione di tanti giovani e l’attenzione ai bisogni del territorio. “Si tratta di un progetto – ha dichiarato – con una visione di ampio respiro. L’iniziativa ha saputo appassionare gli studenti, facendoli parlare del futuro del loro territorio con ottimismo”.

Coinvolgere gli studenti

Dal convegno è emersa l’importanza di una narrativa comune, che vede i territori della Lombardia orientale (le province di Brescia, Mantova e Cremona) fortemente inquinati. Occorre adottare una prospettiva che guarda al futuro. L’obiettivo è innescare il cambiamento, parte dai giovani, veri protagonisti della giornata. Studenti degli istituti e dei licei di Leno, Orzinuovi, Guidizzolo, Brescia e Cremona sono intervenuti per esporre i loro progetti e le loro visioni di futuro. Si tratta di piani intelligenti, fattibili e avveniristici che dimostrano come migliorare le prestazioni ambientali del nostro sistema socio-tecnico abbia anche una grande valenza sociale e competitiva per l’economia.

Una piattaforma per le proposte dei ragazzi

“Il convegno – ha spiegato il professore del Politecnico di Milano e direttore dell’’Hub della Conoscenza’, Giuliano Noci – è il punto di partenza del percorso che portiamo avanti con l’Hub della Conoscenza. Il nostro progetto punta mettere al centro delle dinamiche territoriali il tema della conoscenza e dello sviluppo di risorse umane. Partiamo subito con azioni concrete. Dal 15 gennaio attiveremo una piattaforma di comunicazione dove i ragazzi potranno raccontare le loro visioni e le loro esperienze. Entro aprile vogliamo definire la nostra agenda. Abbiamo in programma di ritrovarci insieme agli studenti di tante scuole per stilare un documento comune di intenti”.