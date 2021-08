Test gratuiti da sabato 28 agosto

Dal 28 agosto tamponi gratuiti agli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio per chi torna da Sicilia e Sardegna. L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Welfare della Regione Lombardia in accordo con il commissario governativo all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e con i presidenti delle due Regioni, in concomitanza con il controesodo estivo.

Aumentano ricoveri e contagi nelle due Isole

Alla luce dell’aumento sensibile di ricoveri e contagi nelle due isole, l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia ha chiesto alle Agenzie per la tutela della salute (Ats) Città metropolitana di Milano, Insubria e Bergamo di attivare negli scali di loro competenza un’offerta gratuita di screening attraverso tampone naso-faringeo.

Tamponi per chi torna da Sicilia e Sardegna, non è un obbligo ma importante possibilità di prevenzione

“Non si tratterà evidentemente di un obbligo – spiega una Nota della direzione generale Welfare – quanto di un’offerta gratuita che verrà comunque sollecitata per la sua oggettiva utilità, in vista della ripresa delle attività lavorative e delle scuole”.

Le Ats prendereanno in carico l’analisi dei tamponi che effettuarà chi torna da Sicilia e Sardegna

La presa in carico dell’esito dei tamponi effettuati da chi torna da Siciali e Sardegna sarà di competenza delle tre rispettive Ats, come pure gli eventuali provvedimenti conseguenti. Le Ats si occuperanno altresì dell’organizzazione dei punti tamponi e si attiveranno inoltre con l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) per la campagna d’informazione negli aeroporti di partenza e sugli aerei.

Si valuta se estendere l’iniziativa

La direzione generale Welfare valuterà in questi giorni se estendere l’offerta ai turisti di ritorno da altre regioni a rischio.

