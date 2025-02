Uno sconto del 50% sui pedaggi per chi utilizza abitualmente la Tangenziale di Varese A60. Una misura fortemente voluta da Regione Lombardia, insieme a Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) e Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl), che sarà attiva dal primo marzo 2025 interessando i veicoli di classe 1 (auto e moto) e di classe 2 (auto con rimorchio e furgoncini).

Nel dettaglio, potranno usufruire dell’agevolazione i viaggiatori dotati di una metodologia automatica di pagamento (Telepedaggio o Conto Targa). Sarà applicato uno sconto del 50% sui pedaggi che scatterà a partire dal decimo giorno di transito del mese e sarà garantito per tutti i transiti effettuati nell’arco dello stesso mese, inclusi quelli antecedenti alla soglia per accedere all’agevolazione.

Presidente Fontana: da Regione segno concreto di attenzione al territorio

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolinea come “l’iniziativa sia un ulteriore segno concreto dell’attenzione che riserviamo alle necessità dei cittadini e del sistema economico e produttivo nel suo complesso. Siamo una terra dinamica, che si muove per lavorare e generare benessere: come Regione dimostriamo con i fatti un impegno costante a favore del territorio riuscendo ad attivare, come in questo caso, misure in grado di offrire benefici tangibili anche sul tema cruciale delle infrastrutture e della mobilità. Abbiamo lavorato con il consueto pragmatismo lombardo, insieme a tutti i soggetti coinvolti, per raggiungere questo risultato assolutamente rilevante”, conclude il governatore Fontana.

Assessore Terzi: vantaggi per i cittadini e alleggerimento della viabilità locale

“L’agevolazione – evidenzia l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – costituirà un vantaggio considerevole per i cittadini che utilizzano frequentemente la Tangenziale di Varese e avrà l’effetto di alleggerire la viabilità locale dei Comuni che gravitano lungo l’asse della A60 mitigando, nel contempo, i disagi generati dalla chiusura del viadotto di Vedano per interventi di manutenzione straordinaria. L’iniziativa, pensata da Regione Lombardia insieme al concedente e al concessionario, sulla scorta di un ordine del giorno presentato dal consigliere Giuseppe Licata in sede di assestamento di bilancio, sarà utile anche nell’ottica di sgravare la provinciale SP 57”.

La sperimentazione durerà un anno. La cadenza di queste agevolazioni è mensile e prevede che alla fine di ogni mese il conteggio dei giorni venga automaticamente azzerato.

Per i veicoli di classe 3 (furgoni, camion e pullman) e classe 4 (TIR e veicoli di classe 3 con rimorchio), invece, resta invariata la promozione attualmente vigente, che prevede l’applicazione di uno sconto del 20% per i pedaggi a partire dal sesto giorno di transito nell’arco dello stesso mese.

La sperimentazione viene lanciata in anticipo, rispetto ai tempi previsti, anche in considerazione dell’aggravio delle condizioni del traffico sulla viabilità ordinaria in conseguenza alla chiusura del viadotto Vedano, carreggiata ovest, per lavori di manutenzione.

Concessioni Autostradali Lombarde

“Abbiamo promosso con forza la sperimentazione – dichiara Gianantonio Arnoldi, amministratore delegato di Concessioni Autostradali Lombarde – perché riteniamo che una rimodulazione del pedaggio, come quella studiata insieme ad Autostrada Pedemontana Lombarda, possa incentivare l’utilizzo della Tangenziale di Varese da parte di chi si sposta quotidianamente per lavoro, incrementando la funzionalità dell’infrastruttura a beneficio del territorio servito”.

Autostrada Pedemontana Lombarda

“Siamo un’infrastruttura al servizio del territorio – dichiara Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda – dei suoi cittadini e delle sue istituzioni. È per noi prioritario sostenere i bisogni dei cittadini, offrendo ai nostri utenti un servizio sempre efficiente in termini di sicurezza, fruibilità e qualità del servizio. Abbiamo quindi accolto con favore l’iniziativa della sperimentazione proposta da Regione Lombardia e Concessioni Autostradali Lombarde, che ringraziamo per il prezioso supporto”.