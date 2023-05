Alla presenza dell’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, è stato inaugurato il nuovo Centro di Eccellenza di Thermo Fisher Scientific, leader mondiale al servizio della scienza, nel cuore del moderno SeGreen Business Park, situato a Segrate proprio alle porte di Milano. Ha partecipato anche il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada.

‘Capacità di innovare tipica della Lombardia’

“Sono lieto che una delle mie prime uscite – ha detto Fermi – avvenga in una giornata in cui andiamo a inaugurare questo spazio multifunzionale. Ciò che fa Thermo Fisher Scientific è fondamentale per la nostra regione. Penso che la Lombardia abbia qualcosa di insostituibile e inimitabile, che è nel DNA lombardo. Consiste nella grande abilità nel risolvere problemi e fare passi in avanti. Credo anche che la capacità di fare innovazione sia tipica della Lombardia. E questo progetto è un primo passo per continuare a percorrere la strada del futuro europeo”.

“Ogni euro che investiamo nella ricerca scientifica – ha concluso l’assessore – produce un beneficio complessivo per il Sistema Sanitario Nazionale pari a 3 euro. Oltre ai vantaggi in termini di terapie innovative messe a disposizione dei pazienti. Per tutti questi motivi sono particolarmente lieto di essere qui oggi: la multifunzionalità è il futuro dell’economia, non solo lombarda”.

“Se oggi siamo qui a inaugurare questo spazio – ha aggiunto Gianluca Pettiti, executive vice president di Thermo Fisher Scientific – è anche grazie all’aiuto delle amministrazioni regionali e comunali. Sono state costantemente al nostro fianco. L’inaugurazione del nuovo Centro di Eccellenza è motivo di grande orgoglio per l’azienda. Conferma inoltre la volontà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Italia e di supportare i nostri clienti sul territorio nazionale”.

Spazio polifunzionale di 5.000 m2

Thermo Fisher ha una storia lunga di più di 20 anni in Italia, dove è presente con due siti produttivi – a Monza e Ferentino (FR) – e oltre 4.000 collaboratori. La nuova struttura, che include un Customer Demo Lab, riunisce i team delle diverse specialità di Thermo Fisher in uno spazio polifunzionale di 5.000 m2. Il laboratorio dà ai clienti la possibilità di toccare con mano le tecnologie d’avanguardia dell’azienda. Progettate per la ricerca scientifica, i settori biotecnologico e farmaceutico, la diagnostica clinica e le varie scienze applicate.