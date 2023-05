Vini, Beduschi in visita in Franciacorta: qui eccellenze internazionali

In Franciacorta per visitare, ascoltare e conoscere i vini e la vitivinicoltura di un territorio che è famoso in Italia e all’estero e per ragionare insieme su progetti di lavoro, economici ma anche di sburocratizzazione, per il futuro a breve, medio e lungo termine.

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, ha visitato, giovedì 11 maggio, le realtà della Franciacorta tra Erbusco e Corte Franca (Brescia), iniziando dalla realtà simbolo, il Consorzio Franciacorta a Erbusco guidato da Silvano Brescianini.

Vini Franciacorta

“È stato un piacere venire in Franciacorta – ha detto l’assessore Beduschi – e incontrare tutto il Consorzio dei vini con il presidente Brescianini e tutto il Consiglio di amministrazione. Un’occasione per verificare di persona l’eccellenza e la qualità che insiste su questo territorio. Un momento utile – ha aggiunto l’assessore – anche per fare il punto, insieme, sulle potenzialità enormi della Franciacorta. E per ragionare sulle sinergie che si possono creare con Regione Lombardia”. “Come Regione – ha sottolineato l’assessore – dobbiamo ora, e dovremo in futuro, essere a fianco di questi produttori. Loro sono un’eccellenza italiana e un’icona anche per quello che riguarda il Made in Italy e il Made in Lombardia nel mondo”.

L’impegno di Regione Lombardia

“Per questo, l’impegno di Regione Lombardia, e il mio impegno da assessore, è quello di favorire la vitivinicoltura in Lombardia. Soprattutto in questo territorio che è particolarmente fertile di idee, di operosità e di qualità”. “Opereremo quindi incessantemente come Regione – ha concluso Alessandro Beduschi – per semplificare i vincoli della burocrazia. Ciò allo scopo di liberare energie a esempi imprenditoriali, come quelli franciacortini, che tutto il mondo invidia. Anche perché sanno unire enogastronomia, cultura, mondo della moda e della ristorazione con partnership di grandissimo livello”.

Le tappe della visita

L’assessore Beduschi ha visitato, durante la giornata franciacortina, oltre al Consorzio, l’azienda agricola Fratelli Berlucchi di Corte Franca, l’agriturismo ‘Solive’ di Corte Franca e la cantina Bellavista di Erbusco.