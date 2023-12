Tpl Sondrio, in assemblea approvato il bilancio preventivo 2024-2026

Un’importante assemblea per approvare il bilancio preventivo 2024-26 e per ribadire l’impegno di Regione Lombardia nel sostegno del Tpl della provincia di Sondrio. È con questo spirito che Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, è intervenuto all’assemblea dei soci dell’Agenzia Tpl di Sondrio.

Tpl Sondrio, assessore Lucente: chiari gli obiettivi strategici nel bilancio 2024-2026

“La mia presenza continua alle assemblee del Tpl – ha affermato Lucente – dimostra infatti la volontà di Regione Lombardia di lavorare in maniera sinergica per raggiungere obiettivi importanti. A fronte delle difficoltà che sta vivendo il settore, è necessario il contributo di tutti i soci per trovare nuove soluzioni e modalità di erogazione dei servizi. Quindi è fondamentale adeguare i percorsi alle necessità dei viaggiatori: penso, in particolare, alla pianificazione dei servizi scolastici. In questo caso, inoltre, è doveroso un dialogo continuo e propositivo tra Agenzia, istituti e Ufficio scolastico territoriale per garantire un servizio efficiente. L’obiettivo per il 2024 è riorganizzare l’offerta e gestire al meglio risorse e linee automobilistiche. Ciò al fine di garantire mezzi e servizi alle realtà locali sino ad oggi meno servite”.

“I soci – ha ricordato Lucente – hanno riconosciuto lo sforzo di Regione per recepire le risorse necessarie per lo svolgimento del servizio nel 2023. Basti ricordare la recente delibera di Giunta: grazie al saldo del contributo 2023 del Fondo Nazionale Trasporti, è stato possibile riconoscere uno stanziamento governativo pari a 25 milioni di euro che Regione Lombardia ha deciso di incrementare con 3,7 milioni di risorse proprie. Per l’Agenzia TPL di Sondrio, le risorse previste sono più di 380.000 euro”.