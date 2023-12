Regione Lombardia sostiene il trasporto pubblico nel Bresciano

“L’obiettivo è fornire un servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel Bresciano adeguato alle esigenze dell’utenza, rimodulandolo e riorganizzandolo in maniera ottimale. Regione Lombardia non si tira indietro ed è pronta a sostenere il comparto, in un territorio particolarmente complesso da un punto di vista trasportistico”.

L’assemblea dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale

È questo il messaggio che Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, ha lanciato intervenendo all’assemblea dei soci dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia. Un’assemblea particolarmente importante, che ha visto l’approvazione del DUC, il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2024-2026.

Lucente: a Brescia risorse aggiuntive per 2.627.914,23 euro

“L’assemblea – ha aggiunto Lucente – ha riconosciuto l’impegno di Regione Lombardia nel recepire le risorse necessarie per lo svolgimento del servizio per il 2023. Il tutto grazie ad una delibera di Giunta dello scorso novembre, in seguito al saldo del contributo 2023 del Fondo Nazionale Trasporti. È stato infatti riconosciuto uno stanziamento governativo pari a 25 milioni, che Regione ha deciso di incrementare con 3,7 milioni di risorse proprie. Per l’Agenzia TPL di Brescia, le risorse previste sono 2.627.914,23 euro”.

Obiettivi strategici

Per i prossimi anni, gli obiettivi strategici sono chiari, come ha ricordato l’assessore regionale: “E’ necessario reperire nuove risorse da parte dei soci, sperimentando nuove modalità di erogazione dei servizi, razionalizzando i percorsi, con particolare attenzione alla pianificazione dei servizi scolastici, con un raccordo sinergico tra Agenzia, istituti e Ufficio scolastico territoriale. L’obiettivo per il 2024 è gestire al meglio risorse e linee automobilistiche, garantendo una riorganizzazione generale dell’offerta, accogliendo le esigenze delle realtà locali sino ad oggi meno servite”.