New York. Beduschi: vini lombardi fanno squadra guardando a Olimpiadi

Grande successo per i vini lombardi all’evento ‘Tre bicchieri 2024‘, organizzato a New York dal Gambero Rosso con la partecipazione del meglio della viticoltura italiana e con ‘Special guest’ Regione Lombardia.

Cantine della Lombardia in evidenza

“È stato un grande onore – commenta l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, presente al Metropolitan Pavillon di New York – vedere le nostre cantine al centro di una manifestazione internazionale, in un luogo iconico, oltre che il più importante mercato mondiale. I vini di Lombardia hanno avuto una vetrina particolare per farsi conoscere da centinaia di addetti ai lavori. E farsi notare anche da un selezionato pubblico di giornalisti e buyers. I nostri produttori hanno portato una ventata di qualità e sono inoltre riusciti a far conoscere le tante unicità dei territori. Tutto questo con la promessa di aprire le porte del bello e del buono anche in occasione delle Olimpiadi invernali del 2026“.

I ‘Tre bicchieri 2024’ della Lombardia

Oltre alla presenza diretta delle cantine lombarde premiate con i 3 bicchieri e dei consorzi di tutela Lugana, Valtellina, Valtenesi e Oltrepò Pavese, alla Lombardia è stata dedicata una materclass con degustazioni per un selezionato pubblico di giornalisti americani.

Prandini (As.Co.Vi.Lo.): contenti di essere con Regione Lombardia

“Siamo stati particolarmente contenti – aggiunge la presidente di As.Co.Vi.Lo., Giovanna Prandini – di essere a fianco di Regione Lombardia, che per la prima volta è stata protagonista principale a New York in questo prestigioso appuntamento di Gambero Rosso. Ci siamo trovati nella culla della promozione dei nostri vini sul mercato americano. E, questa occasione speciale era quindi importante anche comunicare che i 13 Consorzi, tramite As.Co.Vi.Lo., lavorano insieme. Lo fanno facendo squadra per portare nel mondo la qualità lombarda“.

Il confronto con il console Di Michele

A margine dell’evento, l’assessore Beduschi ha inoltre incontrato il console generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele (a destra nella foto con l’assessore e Luigi Salerno del Gambero Rosso). “Abbiamo parlato di futuro – conclude – e di come aumentare anche negli States la promozione delle eccellenze lombarde proprio in vista dei Giochi invernali. Un appuntamento irripetibile per enogastronomia, cultura e turismo, che trainati dallo sport a cinque cerchi faranno conoscere e apprezzare di più la Lombardia nel mondo”.