Bilancio positivo per il treno diretto Milano-Bolzano

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è intervenuto a Bolzano alla conferenza stampa di presentazione del treno RegioExpress che dal 15 dicembre 2024 collega Milano con Trento e Bolzano. All’evento hanno partecipato anche Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Daniel Alfreider, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi.

Assessore Lucente: la Lombardia e il Trentino Alto Adige sono più vicini

“Grazie al trasporto ferroviario – ha detto Lucente – la Lombardia e il Trentino Alto Adige sono più vicini. Dopo un mese di collegamenti diretti, possiamo certificare il successo dell’iniziativa, con i viaggiatori che hanno dimostrato di gradire il treno tra Milano e Bolzano. Ora, insieme ai colleghi altoatesini, vaglieremo la possibilità di implementare il servizio, prevedendo ulteriori collegamenti giornalieri”.

Oltre 2.000 passeggeri al giorno utilizzano questo collegamento

“Ogni giorno – ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti – sono in media oltre 2.000 i passeggeri che utilizzano il Milano-Bolzano. Lo usano anche per le numerose fermate intermedie. Di questi, più di 200 arrivano sino a Bolzano e rientrano poi dall’Alto Adige sino a Milano . Ancora una volta, quindi, la mobilità ferroviaria si dimostra vincente, il modo più sostenibile per viaggiare, in grado di decongestionare il traffico su gomma. Un impegno condiviso tra Regione Lombardia e Alto Adige, anche in previsione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026: dobbiamo favorire gli spostamenti su ferro, aumentando la qualità dell’offerta e l’affidabilità del servizio. Per noi è un impegno strategico”.

Gli orari del treno diretto Milano-Bolzano e ritorno

Il treno parte da Milano Porta Garibaldi alle 06:43 e arriva a Bolzano alle 10:31. Ecco le fermate: 06:58 Milano Lambrate, 07:05 Pioltello Limito, 07:20 Treviglio, 07:30 Romano, 07:39 Chiari, 07:44 Rovato, 07:58 Brescia, 08:16 Desenzano, 08:26 Peschiera del Garda, 09:31 Rovereto, 09:45 Trento, 09:56 Mezzocorona, 10:13 Ora.

La partenza da Bolzano è prevista alle 16:57, con arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 20:55. Le fermate intermedie: 17:09 Ora, 17:25 Mezzocorona, 17:46 Trento, 18:02 Rovereto, 19:04 Peschiera del Garda, 19:13 Desenzano, 19:34 Brescia, 19:45 Rovato, 19:50 Chiari, 19:59 Romano, 20:11 Treviglio, 20:25 Pioltello Limito, 20:37 Milano Lambrate.

Il treno offre 570 posti a sedere e spazi per biciclette

Il servizio è garantito dal treno ‘Caravaggio’ di Trenord, un modello all’avanguardia con 570 posti a sedere, spazi per biciclette e prese per la ricarica dei dispositivi elettronici.

Nella foto l’assessore regionale Franco Lucente con Daniel Alfreider, assessore infrastrutture e mobilità provincia autonoma di Bolzano