Tribunale Unico Brevetti Milano, Fontana: percorso avviato da Maroni

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione del convegno ‘Il Tribunale Unico dei Brevetti e il sistema Italia’ presso l’Aula Magna del Tribunale di Milano, ha dedicato al suo predecessore Roberto Maroni il raggiungimento dell’obiettivo di insediare la sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti a Milano. “Un risultato straordinario – ha detto il governatore – che arriva al termine di un lungo e complesso percorso politico e diplomatico. Cammino che ci ha visti protagonisti in un’azione di ‘convincimento’ delle qualità di Milano e della Lombardia quali baricentro nazionale dell’innovazione e della proprietà intellettuale”. “Il presidente Maroni – ha spiegato Fontana – ha avviato questo importante percorso con quella visione lungimirante che ha sempre contraddistinto la sua azione politica”.

Tribunale Univo Brevetti a Milano, successo come per Olimpiadi

“Anche in questo caso, come per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 – ha aggiunto Fontana – abbiamo dimostrato che ‘fare squadra’ e oltrepassare gli steccati ideologici è la strada giusta. Quella che serve per portare a casa eccellenti risultati. La condivisione unanime tra le forze in campo e gli addetti ai lavori ha rafforzato la posizione negoziale del dossier italiano”.

Dimensione internazionale ed europea di Milano

“In questo modo – ha concluso il governatore – consolidiamo la dimensione internazionale ed europea di Milano e della Lombardia, al pari delle altre capitali europee. Siamo tra i quattro motori d’Europa e abbiamo le più illuminanti scoperte, soprattutto nel campo delle scienze della vita e della farmaceutica”.