“In Lombardia, borghi storici e molte aree interne sono rinati grazie alla visione di imprenditori illuminati e al sostegno delle amministrazioni locali. Questi luoghi, un tempo destinati allo spopolamento, sono stati trasformati in esempi di ospitalità diffusa e valorizzazione dell’identità territoriale”. Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, prendendo spunto da un’indagine pubblicata lunedì 11 novembre dal ‘Sole 24 Ore’, secondo cui in Italia 13,6 milioni di abitanti (il 48% dei Comuni) vivono in aree che povere o addirittura prive di servizi infrastrutturali o trasportistici.

Un concetto, quello dell’assessore, esposto anche in occasione del ‘Forum Internazionale del Turismo’ a Firenze alla Fortezza da Basso.

Il turismo della Lombardia contrasto allo spopolamento

“Il valore di una destinazione – ha spiegato l’assessore Mazzali – non si identifica più solo nei suoi luoghi simbolici, ma si esprime nella capacità di offrire al visitatore l’opportunità di entrare in sintonia con la comunità ospitante, vivendo emozioni autentiche e profonde. È questa la vera essenza del turismo di qualità. Un turismo che non si misura solo in numeri, ma nella profondità delle esperienze che riesce a offrire”.

Mazzali ha quindi sottolineato come “la Lombardia stia puntando su elementi-cardine quali la crescita economica, la formazione e la competenza, l’accessibilità al turismo, in particolare quello all’aria aperta. Il tutto in un’ottica di benessere e qualità dell’offerta”.

Verso il primo G7 del turismo

L’evento, propedeutico al primo G7 interamente dedicato al settore turistico in programma a Firenze dal 13 al 15 novembre, ha permesso all’assessore di illustrare in che modo la Lombardia sta portando avanti le proprie politiche in questo settore. “L’esperienza che offriamo nella nostra regione – ha ricordato – è un viaggio che va oltre i paesaggi mozzafiato. È una vera immersione totale in una storia che coinvolge tutti i sensi. Le vere protagoniste di questo racconto sono le famiglie lombarde, custodi di visioni audaci e storie imprenditoriali di successo. Tutto quello che ha trasformato la nostra regione in un simbolo di eccellenza”.

Fare del turismo leva economica sostenibile

“Uno dei nostri obiettivi – ha concluso Mazzali – è che ilturismo diventi sempre più una vera leva economica sostenibile. E che sia capace di generare valore non solo per le imprese, ma per le intere comunità locali”.