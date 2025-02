La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, il ‘Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività‘.

Il Piano intermedio della promozione turistica

Il Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività è uno strumento fondamentale per orientare l’offerta turistica regionale. Anche sulla base degli ingenti dati sui flussi di visitatori ricavati dall’Osservatorio Turistico regionale. Nonché dai numerosi partner con cui l’assessorato al Turismo di Regione Lombardia ha avviato appositi protocolli di collaborazione per la condivisione di informazioni.

Finalità e compiti

Nello specifico, il Piano intermedio ha il compito di individuare e determinare: il programma delle iniziative promozionali e delle manifestazioni nazionali e internazionali, delle fiere e delle esposizioni che vedono la partecipazione regionale. Gli interventi per la comunicazione e promozione dell’offerta e per la diffusione dell’immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia e all’estero. Le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese. Anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione. E ancora, le attività innovative e di carattere sperimentale, anche d’intesa con i livelli di governo locale, interregionale e nazionale. Inoltre i criteri e le modalità per l’individuazione di progetti da attuarsi. Anche attraverso apposite convenzioni. E infine, gli strumenti per l’attivazione delle sinergie intersettoriali connessi allo sviluppo dell’attrattività del territorio.

Illustra inoltre lo stato di avanzamento delle politiche regionali in materia di turismo delineate nel piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività 2023-2025. E individua le ulteriori azioni da compiere per la piena attuazione del piano triennale.

Mazzali: la Lombardia vola nel turismo

“La Lombardia vola nel turismo – ha dichiarato Mazzali -: grazie al record di arrivi e pernottamenti, il 2024 ha superato i livelli già straordinari del 2023 e il trend positivo continua a crescere, consolidando la sua posizione tra le destinazioni più ambite d’Europa”.

Dati straordinari

“Il Piano triennale di promozione turistica e attrattività, approvato il 23 gennaio 2025 in commissione a Palazzo Pirelli – ha spiegato l’assessore – conferma un dato straordinario: nel 2023 e nel 2024 gli arrivi e i pernottamenti hanno superato i numeri del 2019, quello che era stato definito l’anno d’oro del turismo italiano. Un successo – ha puntualizzato – che nasce da una visione strategica forte e da un’attrattività in continua evoluzione”.

In cerca di esperienze

“I dati parlano chiaro: la Lombardia è sempre più desiderata e scelta, soprattutto dal turismo internazionale – ha aggiunto Mazzali – che sta spingendo questa crescita con numeri mai visti prima. Ma non si tratta solo di quantità: chi sceglie la nostra Regione oggi cerca esperienze uniche, su misura, autentiche. E noi stiamo rispondendo con un’offerta che si arricchisce continuamente. I nostri laghi, dal Garda al Lago di Como, sono il simbolo di questa evoluzione – ha proseguito – non solo panorami mozzafiato e resort di lusso, ma anche una cultura enogastronomica straordinaria che attrae viaggiatori in cerca di eccellenze. La Lombardia è una terra di vini raffinati, di sapori autentici, di ristoranti stellati e trattorie di charme dove si raccontano storie di territorio e tradizione attraverso il cibo. Ma il nostro obiettivo va oltre – ha chiosato Mazzali -: vogliamo valorizzare anche i segmenti capaci di ampliare ulteriormente l’esperienza di viaggio, come gli itinerari di pianura, i ‘cammini’ che attraversano borghi e paesaggi straordinari, e le attività outdoor che regalano un contatto autentico con la natura e la cultura locale. È una strategia vincente, che non solo amplifica l’attrattività della Regione, ma garantisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici, favorendo le economie locali”.

Impegno concreto

L’impegno di Regione Lombardia si conferma dunque concreto e trasversale, con il turismo che diventa sempre più motore di sviluppo. “Ringrazio maggioranza e opposizione, perché il turismo è un patrimonio comune, un asset strategico per tutto il territorio e per i cittadini lombardi”, ha fatto quindi presente Mazzali.

“La Lombardia – ha concluso Mazzali – non è più solo una meta. Ma un brand turistico riconosciuto a livello internazionale. Capace di raccontare un viaggio fatto di emozioni, esperienze enogastronomiche d’eccellenza e paesaggi che non smettono mai di stupire”.