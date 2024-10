Riunire per la prima volta in Italia l’intero mondo del pet friendly con l’obiettivo di fare sistema e promuovere un confronto costruttivo, affrontando in maniera propositiva le questioni legate alla convivenza con gli animali domestici.

Questo il fulcro di ‘Pet Welfare Forum’, Stati generali del pet, in programma dal 16 al 18 ottobre presso l’Hotel Meliá Milano.

Alla conferenza stampa di presentazione alla Fondazione Stelline, è intervenuta l’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia Barbara Mazzali.

La manifestazione, finanziata grazie al Bando Grandi Eventi di Regione Lombardia propone una tre giorni in cui tutti i protagonisti del settore si confronteranno sull’evoluzione del rapporto tra uomo e pet. Questo tema sarà trattato con un approccio consapevole e inclusivo, coinvolgendo e discutendo i principali argomenti, essenziali e urgenti, non più rimandabili.

In viaggio con Fido

“Gli animali da compagnia hanno un ruolo importante nella nostra società – ha spiegato Mazzali – offrendo affetto e benessere emotivo a molte persone. I Pet – ha proseguito – sono diventati veri e propri compagni di vita accompagnandoci anche durante i nostri viaggi“.

Turismo pet friendly, settore in forte sviluppo

Portare con sè Fido e Micio in vacanza, non costituisce solo un valore affettivo per i padroni, ma rappresenta un segmento in forte crescita per gli operatori del settore.

“Il turismo pet-friendly, infatti, è una tendenza in forte espansione – ha sottolineato Mazzali – che risponde alle esigenze di un numero crescente di viaggiatori. Sempre più destinazioni stanno adattando le proprie strutture per accogliere gli animali domestici. Un’opportunità – ha concluso l’assessore – che, oltre a migliorare l’esperienza dei viaggiatori, può portare benefici economici grazie all’ampliamento dei servizi alla clientela”.

Dibattiti e convegni

Le tre giornate, ospiteranno dibattiti e convegni e sono aperte al pubblico previa iscrizione al sito www.petwelfareforum.com. Offriranno una panoramica completa e dettagliata di tutte le tematiche più importanti, coinvolgendo Istituzioni, aziende e professionisti (supply chain, produttori, distributori, catene, pet shop, veterinari, toelettatori, educatori, etologi, pet-sitter, comportamentalisti, ecc.). Nonchè enti e associazioni (profit e no profit) e pubblico (proprietari di animali domestici e amanti degli animali).