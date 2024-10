Tumore al seno, tasso copertura screening regionali mai così alto

Ha preso il via martedì 8 ottobre da Palazzo Lombardia ‘Ottobre in salute… Donna’ 2024, dedicata alla prevenzione e allo screening del tumore al seno. L’iniziativa dell’associazione ‘Salute Donna ODV’ patrocinata da Regione Lombardia, prevede visite gratuite in molte piazze di diverse città lombarde tramite il posizionamento di un autocaravan attrezzato della Croce Rossa Italiana.

All’inaugurazione della campagna sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini.

Screening tumore in Lombardia

“A oggi il 100% delle donne residenti in Lombardia che appartengono alla fascia di età 45-74 anni – ha detto il governatore Fontana – riceve la lettera di ATS per lo screening mammografico. Il tasso di copertura è cresciuto nel 2023 al 59,8% tra i più alti mai registrati in Lombardia”.

“La prevenzione è l’unica arma efficace contro i tumori della mammella. Per questo Regione Lombardia già da anni ha ampliato la platea delle donne coinvolte nello screening coinvolgendo la fascia d’età da 45 a 74 anni” (in precedenza 50-59 ndr).

Il Governatore ha anche ricordato la possibilità di auto-prenotazione delle donne che rientrano nel target, tramite il portale Prenota Salute: “più di 15.000 donne – ha precisato – si sono già auto-prenotate sulla piattaforma”.

Infine, Fontana ha evidenziato l’importanza delle associazioni di volontariato sul fronte della sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti della prevenzione, così come “la fattiva collaborazione ai tavoli regionali per sviluppare percorsi di screening personalizzati e di reinserimento delle donne che escono dal follow-up oncologico per cancro della mammella, in modo da fornire a queste un accesso facilitato e rapido all’esame di controllo del seno”.

Tenere alta l’attenzione

Un impegno, confermato dall’assessore Lucchini. “Ho voluto essere presente a questo evento per testimoniare l’apprezzamento di Regione Lombardia nei confronti di questa straordinaria realtà sociale. Nella lotta al cancro – ha detto – è già stato fatto tanto, in termini di progresso medico scientifico. Permane però molto forte il bisogno di tenere alta l’attenzione sulla prevenzione. Le neoplasie della mammella sono tra i tumori a più alta sopravvivenza che possono beneficiare di terapie adeguate e di diagnosi precoci e tempestive”.

Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna ODV, ha portato la sua esperienza personale. “Sono un’ex paziente oncologica – ha evidenziato – e se dopo trent’anni sono qui a raccontarlo, è proprio grazie alla prevenzione. Con la nostra associazione offriamo screening gratuiti in 34 tappe del nostro camper sul territorio, invito tutte le donne a venire a trovarci”.

L’intergruppo in Consiglio regionale

Cure oncologiche al centro dell’attenzione anche in Consiglio regionale, dove da alcune legislature è attivo un intergruppo dedicato. “Questo strumento di lavoro – spiega il consigliere regionale Emanuele Monti, membro dell’intergruppo di Palazzo Pirelli per la lotta al cancro – è nato con l’obiettivo di mettere a sistema il ruolo del volontariato con le istituzioni per creare iniziative a supporto dei pazienti. In questo periodo, ad esempio, ci stiamo impegnando sul tema della psico-oncologia, che è qualcosa di fondamentale per i pazienti e i loro familiari in un momento così delicato come quello della malattia”.

Il camper di Salute Donna sarà nuovamente in piazza Città di Lombardia il 15 ottobre.

Qui le altre tappe del tour che coinvolgeranno i territori delle province di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese.