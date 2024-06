Il presidente lombardo ai funerali dei tre finanzieri morti in Val Masino

I lpresidente della Regione Lombardia, insieme agli assessori agli Enti locali e Montagna e alla Sicurezza e Protezione Civile, ha partecipato lunedì 3 giugno ’24 a Bormio, nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio, alle esequie dei tre giovani militari della Guardia di Finanza che hanno perso la vita nel grave incidente avvenuto mercoledì 29 maggio in Val Masino, durante un’esercitazione di soccorso alpino su una parete rocciosa.

Incidente Val Masino, presidente ai funerali: evento tragico per l’intera comunità lombarda

“Esprimo – ha detto il governatore – a nome della Giunta Regionale e di tutti i lombardi, profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie di questi tre giovani militari. La loro scomparsa rappresenta un evento tragico che colpisce al cuore e rattrista profondamente l’intera comunità della Lombardia”.

Assessore a Sicurezza: tragedia che ci colpisce tutti

“La tragedia avvenuta in val Masino – ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile – ci colpisce tutti profondamente. La perdita di questi tre giovani militari ci ricorda ancora una volta l’impegno infaticabile di tutti gli operatori del Soccorso alpino. Questi professionisti mettono a rischio la propria vita in luoghi impervi per salvare quella degli altri, anche nelle condizioni più estreme”.

Morte di questi giovani è ferita per l’intera Val Masino

“Da Valtellinese – ha affermato l’assessore agli Enti locali e Montagna – considero la perdita di questi tre giovani militari una ferita per l’intera Val Masino. Siamo vicini alle loro famiglie in questo momento di profondo dolore”.

@foto Ansa