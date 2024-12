Fondazione Milano Cortina 2026 e Valtellina Taste of Emotion, il Distretto agroalimentare di Qualità della Valtellina, rafforzano il proprio accordo di sponsorship per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Valtellina Taste of Emotion passa così da official supporter a sponsor di Milano Cortina 2026, grazie a una convergenza territoriale che consolida il percorso avviato lo scorso anno.

L’intesa rafforza il legame tra la Valtellina e l’evento sportivo più importante al mondo. L’obiettivo è far crescere la visibilità internazionale di un territorio unico, fatto di paesaggi mozzafiato stretti tra le Alpi Retiche e Orobie. Dove natura incontaminata e cultura si incontrano, intrecciando antiche tradizioni enogastronomiche e biodiversità. Una ricchezza ben rappresentata dal marchio ‘Valtellina Taste of Emotion’ che aggrega 9 denominazioni DOP e IGP. Bresaola della Valtellina IGP, Bitto DOP, Valtellina Casera DOP, Valtellina Superiore DOCG, Sforzato di Valtellina DOCG, Rosso di Valtellina DOC, Alpi Retiche IGT, Mela di Valtellina IGP e Pizzoccheri della Valtellina IGP. Il valore complessivo è di oltre 270 milioni di euro, e si punta ad un approccio sempre più integrato tra turismo, enogastronomia e prodotti agroalimentari.

Uno spot per evocare il Valtellina Taste of Emotion

Con l’occasione è stato presentato anche il nuovo spot ‘In Valtellina. È tutto qui‘ protagonista della campagna di promozione della stagione invernale realizzata dall’Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina (APF Valtellina), in onda dal 15 dicembre sulle principali emittenti televisive. Lo spot vuole restituire in 30 secondi e con un singolo messaggio tutta la varietà di un territorio che offre un’esperienza completa e irripetibile. Un ‘voice over‘ guida lo spettatore attraverso un susseguirsi di immagini evocative e sensoriali. Tra scorci di piste tra le più spettacolari d’Italia, paesaggi unici, terme da favola ed eccellenze enogastronomiche. Un luogo dove poter vivere anche l’emozione di assistere ad alcune delle gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Il claim è immediato: ‘Dove? In Valtellina. È tutto qui’. Lo spot sarà oggetto inoltre di un’ampia veicolazione in ambito digital.

Valtellina è sinonimo di qualità

“Valtellina – dichiara l’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori – è sinonimo di qualità: paesaggi affascinanti e prodotti enogastronomici di assoluta eccellenza. Una terra che offre emozioni a tutti gli ospiti che spesso si esprimono con attività sportive che saranno protagoniste durante le Olimpiadi. L’ambizione dei valtellinesi è consegnare ai cittadini del mondo emozioni che possano essere vissute frequentando questa Terra. L’occasione delle Olimpiadi è quindi un palcoscenico che permetterà di conoscere e provare ‘Valtellina Taste of Emotion’. È il multi Consorzio che raggruppa tutte le eccellenze valtellinesi, insieme alla Camera di Commercio (la casa delle imprese) e alla Provincia. Istituzione che rappresenta l’intero territorio, e che, con il coordinamento di Regione Lombardia, ha consentito di raggiungere l’accordo con Fondazione di Milano Cortina 2026. Grazie per la disponibilità e la professionalità”.

“Tale accordo – conclude Sertori – darà valore non solo alla terra valtellinese e allo straordinario evento olimpico ma, sono certo, che creerà condizioni di conoscenza e di apprezzamento ad una platea mondiale”.

Valtellina Taste of Emotion, un traguardo importante per crescere

“È con grande orgoglio – ha commentato Claudio Palladi, presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina – che annunciamo l’ingresso di ‘Valtellina Taste of Emotion’ tra gli sponsor delle Olimpiadi del 2026. Un traguardo importante, raggiunto grazie al gioco di squadra con tutti gli attori del territorio, e che oggi vede affiancarsi ai prodotti DOP e IGP valtellinesi anche il comparto turistico. Questi Giochi offrono la possibilità di accendere un enorme riflettore sulla Valtellina. Un’opportunità che abbiamo voluto cogliere fin da subito, e ora potenziare, facendo sistema. Sfruttando l’enogastronomia insieme agli altri elementi che rendono celebre il territorio e attraverso un’offerta integrata delle nostre eccellenze, riusciremo a proporre ai 500.000 visitatori internazionali attesi in Valtellina un’esperienza unica in termini di ospitalità, attività e prodotti tipici di qualità”.

Un passaggio importante

“Siamo felici di assistere al passaggio di un marketing partner che da official supporter diventa sponsor ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026 – spiega Nevio Devidè, chief revenue officer Milano Cortina 2026 -. Un cambio significativo che apre le porte a una maggiore visibilità per il Distretto della Valtellina. Che ci permette di collaborare in maniera sinergica su nuove attività. In attesa dell’apertura ufficiale dei Giochi, tra poco più di un anno, ci aspetta un periodo ricco degli appuntamenti tra i più importanti della ‘Road to the Games'”.

“I Giochi sono sotto gli occhi di tutto il mondo – ha concluso Devidè – e come Comitato Organizzatore abbiamo il compito di dimostrare la vera forza di questo nuovo modello. L’unicità dei nostri territori, delle nostre comunità e delle realtà locali che sanno distinguersi all’estero come nessun altro. Essere partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici significa essere protagonisti di un momento unico che resterà nella storia dello sport”.