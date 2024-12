È di 6,8 milioni di euro l’importo dei primi finanziamenti a tre istituti accreditati lefp (Istruzione e formazione professionale). I fondi sono anticipati da parte di Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia.

Istruzione e formazione professionale, i 3 istituti

Questi i soggetti beneficiari:

– Fondazione Monsignor Giulio Parmigiani (Valmadrera, Lecco) gestore delle attività scolastiche e formative della Parrocchia di Valmadrera tra cui il Centro di Formazione Professionale ‘Aldo Moro’.

– Aslam (Samarate – Varese, Magenta – Milano, Lentate sul Seveso – Monza Brianza, Malpensa e Milano) socio fondatore di due Fondazioni ITS (Mobilita ITS Academy e Artwood Academy).

– Afgp Associazione formazione Giovanni Piamarta con i centri di Brescia, Remedello (BS) e Milano.

L’iniziativa gestita da Finlombarda sostiene il sistema regionale della Formazione professionale attraverso la concessione di finanziamenti in anticipazione agli enti accreditati Iefp destinatari del budget duale Iefp 2024/2025 concesso da Regione Lombardia. A questi fondi si aggiungono inoltre, contributi in conto interessi a valere su risorse regionali per l’abbattimento degli oneri finanziari. Questi sono a carico dei beneficiari derivanti dai finanziamenti concessi.

L’impegno di Regione

“Questo progetto – ha spiegato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi – rappresenta il vero impegno di Regione Lombardia a sostegno della formazione professionale e del sistema duale. Con l’erogazione dei primi finanziamenti, ribadiamo con forza la nostra volontà di aiutare e supportare il nostro modello educativo. Solo così infatti offriremo ai giovani competenze solide. e soprattutto spendibili nel mercato del lavoro. Questi interventi confermano la centralità della formazione professionale lombarda quale eccellenza nazionale. Sono inoltre una risorsa strategica per il futuro del nostro tessuto produttivo”.

Nuove competenze

“La filiera della formazione professionale lombarda all’interno del sistema duale – ha dichiarato il presidente di Finlombarda, Andrea Mascetti – offre l’opportunità di acquisire nuove competenze e specializzazioni. Tutto ciò attraverso un percorso modulare, completo, di qualità e soprattutto, collegato al sistema delle imprese. Siamo lieti quindi di poter sostenere finanziariamente quella che rappresenta un’eccellenza nel panorama nazionale. Questa, infatti, è anche una risorsa strategica per il futuro lavorativo dei nostri giovani”.