Lavoro, vertenza Sk Hynix Agrate Brianza: raggiunto l’accordo tra le parti

La vertenza sulla chiusura del sito Sk Hynix di Agrate Brianza (Monza Brianza) ha avuto esito positivo. La fase amministrativa della procedura si è conclusa, infatti, con la sottoscrizione di un accordo sindacale. L’intesa garantisce un incentivo economico ai dipendenti, valorizzando l’anzianità lavorativa e assicurando una particolare tutela a donne e over 50.

Previsto inoltre un anno di ricollocamento a disposizione dei lavoratori, tramite una primaria società del settore.

Sk Hynix, la vertenza

Regione Lombardia ha seguito il caso sin dall’annuncio della proprietà coreana di cessare la produzione di memorie ‘nand’ dello stabilimento di Agrate Brianza. Contestualmente l’azienda ha comunicato l’esubero dell’intero organico, 39 lavoratori, in maggioranza ingegneri con elevata qualificazione.

Grazie a un lungo lavoro di Regione Lombardia con la società e le parti sindacali, si è raggiunta l’intesa, scongiurando esiti traumatici sul piano occupazionale e sociale.

Sostegno ai lavoratori

“Sono orgogliosa del risultato raggiunto anche grazie alla costante attività di mediazione svolta dalle funzioni regionali competenti. Tutto ciò nonostante il rammarico per la chiusura dello stabilimento brianzolo”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi.

“Ringrazio le parti per le reciproche aperture – ha sottolineato – che hanno reso possibile l’accordo. Contestualmente confermo la piena disponibilità di Regione Lombardia, attraverso i Centri per l’impiego e Afol Monza Brianza, nel sostenere i lavoratori con gli strumenti e le misure di politica attiva del lavoro disponibili. Tra questi, in particolare, con il programma ‘Gol’, che tra i suoi obiettivi ha quello che tutti tornino al lavoro al più presto”.

“Regione Lombardia, attraverso le Direzioni Lavoro e Sviluppo economico – ha concluso – segue con attenzione le dinamiche e gli sviluppi di un settore chiave per l’economia lombarda e nazionale quale quello della microelettronica e della produzione di semiconduttori. Proseguirà quindi il confronto con le varie aziende del territorio, al fine di promuovere la ricollocazione dei lavoratori Sk Hynix e non disperderne le importanti professionalità”.