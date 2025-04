“Regione Lombardia ha sostenuto con convinzione i Giochi Olimpici di Milano Cortina, e lo riafferma anche qui a Vinitaly, riconoscendo in questa manifestazione non solo un evento sportivo, ma una piattaforma culturale e sociale dove le comunità del mondo si incontrano e si trasformano a vicenda. Le Olimpiadi invernali garantiscono i flussi di turismo più qualificati. Ed è proprio questo lo standard che vogliamo offrire: un turismo di qualità, capace di riconoscere e apprezzare il valore delle nostre eccellenze”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, lunedì 7 aprile 2025 a Vinitaly, nel corso di ‘Host Region, Home of Excellence’, un momento di confronto e visione promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, al quale è intervenuto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

A Vinitaly i Giochi Olimpici Milano Cortina come vetrina per eccellenze

“Dobbiamo continuare a trasmettere alle nuove generazioni il valore di uno stile di vita sano – ha detto il ministro Lollobrigida a Vinitaly -. In Italia abbiamo tante imprese che producono alimenti di qualità, fondamentali per mangiare bene e fare sport. Eventi come questo servono a rafforzare e unire questi elementi. Grazie a questo approccio, il mondo agroalimentare sarà sempre più connesso con lo sport, che a sua volta potrà diventare un veicolo per promuovere i principi di una corretta e sana alimentazione”.

Beduschi: nel vitivinicolo Lombardia protagonista

“La Lombardia – ha detto Beduschi -primeggia non solo nell’industria e nel commercio, ma anche nell’agricoltura, considerata la migliore del Paese secondo i dati più recenti”.

“E, nello specifico, nel settore vitivinicolo – ha rimarcato l’assessore lombardo – stiamo conquistando, con costanza e grazie al lavoro delle realtà produttive, una credibilità internazionale senza precedenti, puntando su qualità, identità e innovazione sostenibile”.

Da Lombardia nuovo modello di eccellenza

Sport, ospitalità, cultura e agricoltura di qualità. La Lombardia si candida a raccontare al mondo un nuovo modello di eccellenza in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Che le Olimpiadi invernali siano un’occasione irripetibile per dare un’identità unica e irripetibile ai territori che le ospitano e rappresentino l’occasione perfetta per offrire ai turisti internazionali un’esperienza totale, lo ha ribadito nel confronto a Vinitaly anche Andrea Monti, Chief Communication Officer di Fondazione Milano Cortina 2026.

Il valore dei Giochi piace a 8 italiani su 10

“I dati ci dicono che 8 italiani su 10 hanno abbracciato il valore di questi Giochi Olimpici e sono molto felici che vengano ospitati dal nostro Paese – ha spiegato Monti -. Il 95% delle PMI lombarde si attende un impatto positivo, e il 65% si attende addirittura un beneficio diretto”. Se a ciò si aggiunge che il 71% di chi sta in montagna prevede un incremento forte del turismo internazionale, è chiaro che le aspettative sono altissime. Per il turismo, per il vino e per raccontare la Lombardia come non è mai stata raccontata.