Disabilità, Voghera diventa capitale dell’inclusione

Un grande evento per promuovere l’inclusione sociale attraverso attività e spettacoli dedicati ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. Sabato 21 e domenica 22 settembre, al cortile dell’ex caserma di cavalleria, è in programma ‘Voghera Capitale dell’Inclusione’, l’iniziativa organizzata dall’associazione ‘Amo Voghera’ e patrocinata da Regione Lombardia e Comune di Voghera. L’evento è stato presentato nella sala consiliare alla presenza dell’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, del sindaco, Paola Garlaschelli, dell’assessore ai servizi sociali, Federico Taverna, e del presidente dell’associazione Amo Voghera, Roberto Bonacina.

“Regione Lombardia ha infatti voluto sostenere concretamente questa iniziativa dedicata a tutte le famiglie, ai giovani e ai bambini con disabilità grazie a un palinsesto di intrattenimento all’insegna della condivisione e dello spettacolo”, ha dichiarato l’assessore Lucchini.

Mototerapia con Vanni Oddera

Protagonista della due giorni vogheresi sarà, fa sapere l’esponente della Giunta regionale, “la mototerapia, una modalità di intervento nata dall’intuizione del Freestyle Motocross Rider Vanni Oddera, che da campione di evoluzioni con la moto ha scelto di offrire la propria passione agli altri, attraverso un’esperienza di svago e sollievo”.

L’inclusione che crea gioia e benessere

Portando in sella bambini con disabilità e persone ospedalizzate, sottolinea Lucchini, “come ho già avuto modo di vedere quando ho organizzato l’evento in Pediatria al Policlinico San Matteo, si può infatti donare un momento di gioia e benessere”.

Infine l’assessore ha rivolto un ringraziamento all’amministrazione comunale e all’associazione ‘Amo Voghera’. A loro, ha detto, “va il mio grazie per aver contribuito a rendere la nostra città una capitale dell’Inclusione dove è possibile abbattere le barriere donando emozioni e divertimento”.

Il programma dell’evento

L’area dell’ex caserma di cavalleria Sabato 21 apre alle ore 17: i partecipanti potranno usufruire di diverse opportunità di intrattenimento dedicate a tutte le età. Sono previsti spettacoli con i maghi per le famiglie e gonfiabili per i bambini. Per entrambe le giornate sarà disponibile il comparto food & beverage con food truck e street food. Alle 18 si terrà la cerimonia di apertura alla presenza delle istituzioni. Alle 21 in calendario il concerto de ‘I Pronti a Correre’ Marco Mengoni tribute band con la straordinaria partecipazione del chitarrista di Mengoni, Peter Cornacchia.

Un finale in musica

Domenica 22 settembre, l’area aprirà alle ore 10. Alle 11 sono previsti i saluti istituzionali. Alle 11.30 è in programma la prima esibizione di mototerapia, uno spettacolo veramente mozzafiato. Replica dell’esibizione anche nel pomeriggio, alle 16 e alle 18.30. Divertimento assicurato pure in occasione della gran chiusura. Alle ore 21 il Dj Set che vedrà protagonista Renée la Bulgara, dj, speaker e vocal performer in onda principalmente su M2O e Radio Deejay. Presente anche Dj Feed, professionista altrettanto noto nel settore e attivissimo nel nord Italia.