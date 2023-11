World Summit, Malagò: da Milano Cortina 2026 4,5 miliardi valore aggiunto

“Milano Cortina 2026 genererà per ogni euro investito un ritorno di tre volte superiore. Lo hanno certificato le università di Ca’ Foscari e la Bocconi. Abbiamo investimenti per 1,5 miliardi, che genereranno 4,5 miliardi di valore aggiunto”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente Coni, intervenendo a Lombardia World Summit in un confronto con Paolo Scaroni, presidente Eni e Ac Milan.

“Elevatissima, quindi, – ha aggiunto Malagò – è la riconoscenza verso la Lombardia e Regione Lombardia, alle sue province che hanno dato tanto in termini di medagliere olimpico per la loro grande storia sportiva. A prescindere da quello che sarà l’aspetto sportivo, e dalle criticità che non mancano come non mancano altrove”.

“Lo sport resta sempre popolare, tutte le manifestazioni, lo abbiamo visto anche recentemente, sono sold out – ha detto in conclusione Malagò -. Nessun freno per l’incoming turistico, nonostante le tensioni e gli scenari internazionali; venderemo 1,6 milioni di biglietti con una proiezione di 2 milioni in funzione dell’infrastrutturazione complessiva di cui l’evento potrà godere”.