Guidesi: pronte anche nuove risorse finanziarie

Sono in tutto 117 le nuove attività storiche di Regione Lombardia. Hanno così ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi all’auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia. Diventano quindi 2.234 il numero di insegne con più di quarant’anni di storia alle spalle, riconosciute dal 2004. Tra i nuovi inserimenti, figurano in particolare, 65 negozi storici, 28 locali storici e 24 botteghe artigiane storiche.

La legge regionale

Nel 2019 è stata approvata tra l’altro una modifica alla legge regionale 6/2010 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’. La riforma ha incluso anche le botteghe artigiane per riconoscere formalmente la rilevanza del patrimonio delle attività storiche.

Nuove risorse finanziarie

“Per noi – ha detto l’assessore Guido Guidesi aprendo l’evento – è quindi un grande orgoglio consegnare questi riconoscimenti. Lo dico sinceramente, anche nei confronti di quelli di che ho avuto l’opportunità di conoscere personalmente”.

“Questo riconoscimento è dunque importante. Regione Lombardia – ha aggiunto – ha infatti messo in campo anche contributi per l’innovazione e la valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Presto quindi il bando tornerà ad essere disponibile anche con nuove risorse finanziarie”.

Faremo sempre il possibile

“Noi come istituzione – ha proseguito l’assessore – continueremo quindi a fare il possibile per voi. Il grazie va in particolare a voi per tutto quello che fate nelle nostre comunità, nella nostra Regione. Non stiamo infatti parlando solo di attività di grande qualità e di grande laboriosità. Parliamo anche delle vite di tante persone e famiglie che hanno portato avanti il mestiere. Dai nonni ai nipoti, dal padre al figlio fino ai tanti esempi virtuosi che difatti tengono vive le nostre comunità, le tradizioni e la qualità del lavoro”.

“Il grazie che voi avete voluto dare a Regione Lombardia con il video che avete trasmesso – ha concluso Guidesi – noi quindi ve lo restituiamo. Questo è dunque il grazie di Regione Lombardia al vostro impegno e ai vostri grandi sacrifici”.

Ben 117 nuove attività storiche

L’elenco ufficiale, in particolare, vede la provincia di Bergamo con il numero più altro di nuovi riconoscimenti. Sono infatti 21. Seguono poi Brescia: 16, Sondrio: 15, Lecco: 13 e Milano: 12. Ad una cifra ci sono invece Varese: 9, Mantova e Lodi:7, Cremona: 6, Pavia e Como:5. Chiude infine Monza e Brianza: 2. C’è poi un’ampia varietà di piccole e grandi imprese che raccontano l’operosità, la capacità di rinnovarsi, l’impegno costante ed il coraggio di tanti imprenditori. Affrontano infatti le sfide dei tempi che cambiano, nelle realtà più disparate della nostra regione.

Attività più antiche

Tra le ultime attività più antiche ci sono la Trattoria Maran (1899) di Varese e anche la bottega artigiana Dordoni dal 1840. Questa, tra l’altro, è una nota panetteria e pasticceria di Dello (Bs). Del secolo scorso anche la Macelleria Curtarelli (1910) di Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi ) e il negozio di strumenti Casa della musica-Gallini (1937) di Crema (Cr). A Milano troviamo, invece, il Bar Nilo (1940) e la Cartoleria Bonfioli (1969).

Un salto nel passato

Di particolare pregio sotto il profilo dell’originalità degli elementi architettonici, c’è ad esempio l’osteria Quattro Rose di Rovato (Bs) datata 1973. A Milano spicca invece la Cappelleria Cabella (1922), con la sua storica insegna conservata da quasi un secolo.

I giochi mantovani

Sotto i portici del centro storico di Mantova vi è tra l’altro il negozio di giocattoli Carillon (1974), con l’originale insegna dipinta a mano.

Tradizioni varesine

A Varese, infine spicca la Trattoria Maran (1899) e il negozio Cicli Ambrosini (1974), punto di riferimento per generazioni di ciclisti.

Per maggiori informazioni è quindi possibile consultare il sito: https://www.attivitastoriche.regione.lombardia.it/wps/portal/site/attivita-storiche.

I premiati per provincia

Milano

MILANO: Bar Nilo (1969), Locale Storico, Storica Attività; Cappelleria L. Cabella (1924), Negozio Storico, Negozio Storico; Carbognin Fiori (1922), Negozio Storico, Storica Attività; Cartoleria Bonfioli (1940), Negozio Storico, Negozio Storico e Castiglioni Roberto E Luigi (1972), Bottega Artigiana Storica, Bottega Storica.

CASOREZZO: Merceria (1976), Negozio Storico, Storica Attività.

CORBETTA: Ferramenta Casalinghi (1943), Negozio Storico, Storica Attività.

GUDO VISCONTI: Trattoria Castello (1949), Locale Storico, Locale Storico.

LEGNANO: Oldrini (1976), Negozio Storico, Storica Attività.

MAGENTA: Rossoni (1980), Negozio Storico, Storica Attività.

SAN GIULIANO MILANESE: Commerciale Lem (1981), Negozio Storico, Storica Attività.

VITTUONE: Fagnani Fiori e Piante (1961), Negozio Storico, Storica Attività.

Bergamo

BERGAMO:C&D Elettronica (1980), Negozio Storico, Storica Attività. Capra Gomme (1958), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana. Cereria Pernici (1973), Negozio Storico, Storica Attività. Emmegi Contachilometri (1959), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana. Landisport (1975), Negozio Storico, Storica Attività.

ARCENE: Scaini Calzature (1969), Negozio Storico, Storica Attività.

BOTTANUCO: Panificio Tradizionale Forza Rosario (1981), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

CALCINATE: Bar 2000 (1974), Locale Storico, Storica Attività. Dolce Età (1980), Negozio Storico, Storica Attività. Ristorante Amalfitano (1980), Locale Storico, Storica Attività.

CARAVAGGIO: Antica Macelleria Mezzanotte in Caravaggio (1952), Negozio Storico, Storica Attività.

FARA GERA D’ADDA: Il Salone di Bellezza Maria Tibaldi Acconciature Estetica e Barberia (1968), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

FONTENO: Ristorante Panoramico (1967), Locale Storico, Storica Attività.

MONTELLO: Cantiere Tri Plok – Tutto Per La Cantina (1974), Negozio Storico, Storica Attività.

NEMBRO: Pizzeria Tre Corone (1956), Locale Storico, Storica Attività.

SEDRINA: Panificio-Alimentari Vitali (1890), Negozio Storico, Storica Attività.

SELVINO: Pizzeria La Ruota (1968), Locale Storico, Storica Attività.

SONGAVAZZO: La Baitella (1979), Locale Storico, Storica Attività.

TREVIGLIO: La Miniera Abbigliamento (1978), Negozio Storico, Storica Attività.

VILLA DI SERIO: Alimentari Brissoni (1927), Negozio Storico, Storica Attività.

Brescia

CIVIDATE CAMUNO: Furloni (1970), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

DELLO: Dordoni Dal 1840 (1904), Bottega Artigiana Storica, Bottega Storica.

DESENZANO DEL GARDA: Cornici Bernardis (1965), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana. Fioreria Girelli (1957), Negozio Storico, Storica Attività. Sturmann (1971), Negozio Storico, Storica Attività.

EDOLO: Calzature Modenese (1969), Negozio Storico, Storica Attività.

GHEDI: Ascolti Franco & C. (1897), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività.

PONTEVICO: Farmacia Della Fiore (1934), Negozio Storico, Storica Attività.

ROVATO: Bar Antonietti (1956), Locale Storico, Storica Attività. Casa Del Bottone (1968), Negozio Storico, Storica Attività. Dolci e Delizie di Venturi Maria Angela (1964), Negozio Storico, Storica Attività. Osteria Quattro Rose (1973), Locale Storico, Locale Storico.

SALÒ: Calzature Comini (1965), Negozio Storico, Negozio Storico.

SERLE: Rosso Farfalla di Zanetti Luisa (1979), Negozio Storico, Storica Attività.

SIRMIONE: Bertoldi (1958), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

VIONE: Trattoria Cavallino (1961), Locale Storico, Storica Attività.

Como

ERBA: Ferramenta Capararo (1931), Negozio Storico, Storica Attività. Fiorista Sorelle Tagliabue (1963), Negozio Storico, Storica Attività. Tagliabue Il Verde (1976), Negozio Storico, Storica Attività.

MARIANO COMENSE: Du Pass (1978), Negozio Storico, Storica Attività.

NESSO: Trattoria Del Porto (1961), Locale Storico, Locale Storico.

Cremona

CREMONA: Ortofrutta Maianti (1960), Negozio Storico, Storica Attività. Profumeria Tina (1972), Negozio Storico, Storica Attività. Telco (1972), Negozio Storico, Storica Attività.

CASTELVERDE: New City Abbigliamento (1977), Negozio Storico, Storica Attività.

CREMA: Casa Della Musica-Gallini (1937), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

PIEVE D’OLMI: Alimentari (1962), Negozio Storico, Storica Attività.

Lecco

LECCO: Delikatessen (1961), Negozio Storico, Storica Attività. Foto Giudici (1980), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

BARZIO: Pasticceria-Caffetteria Passoni (1971), Locale Storico, Storica Attività.

BELLANO: Rusconi Macelleria Salumeria Gastronomia (1953), Negozio Storico, Storica Attività.

CALOLZIOCORTE: Parrucchiere Mario Dal 1968 (1968), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

CASATENOVO: Pirotta Pellicce (1963), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

CIVATE: Vetreria Valsecchi Mario (1960), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

COSTA MASNAGA: Rigamonti Macelleria (1970), Negozio Storico, Storica Attività.

DOLZAGO: Giovanni Conti Interior Design (1981), Negozio Storico, Storica Attività.

ERVE: Alimentari Brenna (1957), Negozio Storico, Storica Attività.

PESCATE: Bar Trattoria Belom (1969), Locale Storico, Storica Attività.

PREMANA: Consorzio Premax (1974), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

VERDERIO: Cartoleria Edicola (1973), Negozio Storico, Storica Attività.

Lodi

LODI: Bar Ristorante Pizzeria La Cava (1979), Locale Storico, Storica Attività. My Way di Spisso (1973), Locale Storico, Storica Attività. Ristorante Castello (1980), Locale Storico, Storica Attività. Salvalaglio (1957), Negozio Storico, Storica Attività.

CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA: Macelleria Curtarelli (1910), Negozio Storico, Storica Attività.

SANT’ANGELO LODIGIANO: Amerigo Carni (1972), Negozio Storico, Storica Attività.

TAVAZZANO CON VILLAVESCO: Alimentari Barbierato (1968), Negozio Storico, Storica Attività.

Mantova

MANTOVA: Bar Venezia (1976), Locale Storico, Storica Attività. Carillon (1974), Negozio Storico, Negozio Storico. Erboristeria L’Ortica (1981), Negozio Storico, Storica Attività.

PORTO MANTOVANO: Trattoria La Stella (1963), Locale Storico, Storica Attività.

QUISTELLO: Forneria Luppi (1970), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività.

ROVERBELLA: Pizzeria Stella (1971), Locale Storico, Storica Attività.

SABBIONETA: Carmen Parrucchiera (1980), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Monza e Brianza

BESANA IN BRIANZA: Panificio Cavaleri (1919), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

VAREDO: Magna e Bevi Michelazzo (1970), Locale Storico, Storica Attività.

Pavia

PAVIA: La Novità (1959), Negozio Storico, Storica Attività.

CODEVILLA: Scc (1979), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

GARLASCO: Market (1958), Negozio Storico, Storica Attività.

SANNAZZARO DE’ BURGONDI: Ore Liete (1980), Negozio Storico, Storica Attività.

VIGEVANO: Gioielleria Trotti (1948), Negozio Storico, Storica Attività.

Sondrio

SONDRIO: Lufino Sport (1980), Negozio Storico, Storica Attività e Tipografia Bettini (1933), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

BORMIO: Il Salumaio (1966), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana e Vecchia Combo (1968), Locale Storico, Storica Attività.

DELEBIO: La Bottega di Ilde (1927), Negozio Storico, Negozio Storico.

LANZADA: Panificio Nana (1961), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

LIVIGNO: Negozio Lorenz (1953), Negozio Storico, Storica Attività.

MADESIMO: Il Miscuglio (1970), Negozio Storico, Storica Attività.

PIURO: La Bottega (1969), Negozio Storico, Storica Attività.

TALAMONA: Linea Casa (1971), Negozio Storico, Storica Attività.

TEGLIO: Ristorante Combolo (1969), Locale Storico, Locale Storico.

VAL MASINO: Ristorante Miramonti (1976), Locale Storico, Storica Attività; Ristorante Pizzeria Fiorelli (1979), Locale Storico, Storica Attività.

VALDIDENTRO: Mafi Market (1969), Negozio Storico, Storica Attività.

VALFURVA: Alimentari Cola (1965), Negozio Storico, Storica Attività.

Varese

VARESE: Cicli Ambrosini (1967), Bottega Artigiana Storica, Bottega Storica. La Piedigrotta (1974), Locale Storico, Storica Attività. Trattoria Maran (1899), Locale Storico, Storica Attività.

ALBIZZATE: Bar Ristorante del Circolo “La Famigliare” (1913), Locale Storico, Locale Storico.

BUSTO ARSIZIO: Rig-House (1955), Negozio Storico, Storica Attività.

GERMIGNAGA: Da Leo (1974), Negozio Storico, Storica Attività.

LAVENA PONTE TRESA: Bar Trattoria Dal Pescatore (1981), Locale Storico, Storica Attività.

LAVENO MOMBELLO: Lella Moda Abbigliamento Merceria Profumeria (1958), Negozio Storico, Storica Attività.

SOLBIATE ARNO: Antica Tabaccheria Anzani (1923), Negozio Storico, Storica Attività.

