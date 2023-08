“Livigno è tra le destinazioni montane più ricercate in Europa e viene considerata il ‘Piccolo Tibet’. Questo evento l’ha trasformata riportandoci indietro nel tempo, alle strade innevate e alle vie piene di sciatori. Un vero miracolo di fine estate”

Così Lara Magoni , sottosegretario con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia, racconta la kermesse molto suggestiva andata in scena nella giornata di giovedì 24 agosto. L’evento anche quest’anno ha ridipinto di bianco Livigno, mettendo in scena gare di sci nordico per professionisti ed appassionati. La gara agonistica 1K shot di sci nordico si è svolta tra le vie innevate del paese con la partecipazione di 26 atleti tra Nazionale Italiana di Sci di fondo, Nazionale paralimpica di fondo e i migliori esponenti del Comitato Alpi Centrali. A seguire lo show di snowboard e freestyle “Road to Milano Cortina” e, infine, in serata la gara in abiti storici delle contrade livignasche.

Il tutto reso possibile grazie alla pratica dello snowfarming, cioè, la conservazione della neve accumulata durante l’inverno per poi ridistribuirla.